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"Освобождали целый этаж": Остапчук рассказал, как "зарабатывал" в студенческие годы (видео)

Lite » Звезды 04.11.2018 - 13:20

Видео: Владимир Остапчук о заработке в студенческие годы (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярный украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как умудрялся "зарабатывать" в студенческие годы. Об этом он рассказал Кате Осадчей в программе "Светской жизни".

"Когда мы учились в университете, а там было большое пятиэтажное здание, то весь верхний этаж освобождали, и туда заселяли хасидов. Мы продавали шапки-ушанки им", - сказал он.

&quot;Освобождали целый этаж&quot;: Остапчук рассказал, как &quot;зарабатывал&quot; в студенческие годы (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Более того, Остапчук уточнил, что в его родном городе Умани даже есть целый район, на котором все написано на Иврите.

"У нас в Умани есть район, где все написано на Иврите. Если вы не видели, там даже билборд такой был", - подчеркнул он.

&quot;Освобождали целый этаж&quot;: Остапчук рассказал, как &quot;зарабатывал&quot; в студенческие годы (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Кстати, известный актер и телеведущий Владимир Остапчук, который время от времени живет в Канаде, рассказал в интервью РБК-LITE о системе образования в этой стране.

Ранее ведущий рассказал, какие города стоит посетить каждому украинцу и подчеркнул, что у нас "очень недооценен внутренний туризм".

Новости Украины Владимир Остапчук
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