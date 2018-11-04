"Освобождали целый этаж": Остапчук рассказал, как "зарабатывал" в студенческие годы (видео)

Видео: Владимир Остапчук о заработке в студенческие годы (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярный украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как умудрялся "зарабатывать" в студенческие годы. Об этом он рассказал Кате Осадчей в программе "Светской жизни".

"Когда мы учились в университете, а там было большое пятиэтажное здание, то весь верхний этаж освобождали, и туда заселяли хасидов. Мы продавали шапки-ушанки им", - сказал он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Более того, Остапчук уточнил, что в его родном городе Умани даже есть целый район, на котором все написано на Иврите.

"У нас в Умани есть район, где все написано на Иврите. Если вы не видели, там даже билборд такой был", - подчеркнул он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Кстати, известный актер и телеведущий Владимир Остапчук, который время от времени живет в Канаде, рассказал в интервью РБК-LITE о системе образования в этой стране.

Ранее ведущий рассказал, какие города стоит посетить каждому украинцу и подчеркнул, что у нас "очень недооценен внутренний туризм".