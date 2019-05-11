Осторожно, горячо! Полуобнаженная Седокова взволновала сеть пикантным фото

Певица позировала в чулках и нижнем белье
Анна Седокова вновь взялась за старое и решила побаловать своих поклонников новым откровенным снимком. На своей странице в Instagram она опубликовала пикантное фото, которое вызвало настоящий фурор в сети и бурные обсуждения в комментариях. Певица гордится своей аппетитной фигурой и считает, что нет ничего плохого в том, чтобы ее демонстрировать - даже матери троих детей.
На снимке Анна позирует в соблазнительной позе, согнув одну ногу. При этом на артистке лишь сексуальное красное нижнее белье и чулки того же цвета. На плечи она набросила черный плащ и томно смотрит в объектив. Свои длинные волосы исполнительницы собрала в объемную гульку.
Седокова сопроводила публикацию строчками из песни рэпера Басты "Без тебя".
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
"Говорят, все дороги ведут в храм.
Говорят, храм – это свет во тьме.
Но видимо, я молюсь не тем богам -
Потому, что мои дороги ведут к тебе...
Песня @bastaakanoggano и @dvoretskaya23 в твоих наушниках. Вечные самолеты и расстояния. И фотография, сделанная просто на телефон. . Захотелось выложить, хотя обещала себе этого не делать. Хотя я многое себе обещала ..." - написала певица.
Фолловеры оценили "горячее" фото артистки и засыпали ее восторженными комментариями.
Напомним, ранее Анна Седокова рассказала об отдыхе с тремя детьми. Певица наконец-то провела время с младшей дочкой Моникой, которая живет с отцом в США.
Мы также сообщали, что Анна Седокова с дочкой Алиной "зажгли" под песню Монатика.
К слову, обольстительная Анна Седокова сверкнула пышной грудью на "горячем" фото.