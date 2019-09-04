Осторожно, горячо: Оля Полякова сверкнула пышной грудью на пикантном фото

Вот и закончилось лето, однако осень пока что балует по-летнему теплыми днями, чем и решила воспользоваться Оля Полякова. Украинская артистка - известная любительница сексуальных и ярких нарядов, а также с удовольствием демонстрирует в сети свои роскошные формы. Так, недавно певица просто-таки взорвала сеть жарким снимком в красном купальнике - фанаты сравнили ее со спасательницей Малибу и искупали в волне комплиментов.

На этом Оля решила не останавливаться и поделилась в сториз пикантным кадром, на котором показала, как готовится к концерту в Шостке, где "Королева ночи" выступила на днях. На фото артистка загорает у бассейна в цветастом слитном купальнике. Кадр сделан сверху, так что основной акцент вышел на пышной груди красотки, которая едва уместилась в купальный костюм.

Полякова решила "добить" поклонников и вдобавок игриво высунула язычок.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Шостка, уже еду к вам! Та еду, еду", — прокомментировала Оля горячее фото.

Отметим, что 35-летняя мама двоих детей следит за своей фигурой и регулярно занимается спортом, благодаря чему может похвастаться шикарными формами.

К слову, старшая дочь Поляовой, 14-летняя Маша уже вовсю наступает маме на пятки. Девушка довольно успешно ведет свой блог, где делится моментами из своей жизни и яркими снимками. Так, недавно она устроила с мамой "битву" купальников, выложив фотоколлаж их фото в похожих черных купальниках. Пользователи сети уже не раз отмечали поразительную схожесть Маши со звездной мамой, а также восхищаются ее подтянутой фигурой.

Стоит отметить, что фигуру Маши Поляковой можно рассмотреть детально в ее Instagram. Девушка часто публикует в своем блоге фото в купальниках и спортивных образах, которые подчеркивают формы девушки. Недавно она показала фото в коротком спортивном топе.