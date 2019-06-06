Осторожно, горячо: игривая Тина Кароль взволновала сеть пикантным фото

Певица позировала в откровенном наряде
Тина Кароль не дает своим поклонникам заскучать - певица каждый день делится новыми фото, при этом предстает в самых разных испостасях. То она счастливая и лучезарная, то покоряет естественной красотой на кадре без макияжа, то очаровывает стильными нарядами. На этот раз артистка взбудоражила сеть горячим снимком.
На жарком фото она запечатлена в черном платье с глубоким декольте и разрезами на бедрах, при этом Тина игриво приподняла подол и заигрывающе смотрит в объектив. Свои роскошные волосы певица эффектно перебросила на одно плечо.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Подобный соблазнительный кадр вызвал бурную реакцию у фолловеров Кароль и они засыпали ее волной восхищенных комплиментов.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, Тина Кароль заворожила постельным снимком без макияжа.
Ранее Тина Кароль покорила лучезарным фото в стильном пиджаке.
К слову, Тина Кароль исполнила в Канаде свою детскую мечту - посетила Ниагарский водопад. Впечатляющими видео певица поделилась в сети.