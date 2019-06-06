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Осторожно, горячо: игривая Тина Кароль взволновала сеть пикантным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.06.2019 - 17:34
Осторожно, горячо: игривая Тина Кароль взволновала сеть пикантным фото
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица позировала в откровенном наряде

Тина Кароль не дает своим поклонникам заскучать - певица каждый день делится новыми фото, при этом предстает в самых разных испостасях. То она счастливая и лучезарная, то покоряет естественной красотой на кадре без макияжа, то очаровывает стильными нарядами. На этот раз артистка взбудоражила сеть горячим снимком.

На жарком фото она запечатлена в черном платье с глубоким декольте и разрезами на бедрах, при этом Тина игриво приподняла подол и заигрывающе смотрит в объектив. Свои роскошные волосы певица эффектно перебросила на одно плечо.

Осторожно, горячо: игривая Тина Кароль взволновала сеть пикантным фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подобный соблазнительный кадр вызвал бурную реакцию у фолловеров Кароль и они засыпали ее волной восхищенных комплиментов.

  • "Опаааааа жара подъехала"
  • "Пожар"
  • "Маленькая, худенькая, такая хорошая девочка"
  • "Божественная женщина"
  • "Какая потрясающая"
  • "Як завжди неперевершена"
  • "Уххх секси-мать"
  • "Тина Тина,нельзя же так горячо"
  • "Ваааау! Шикарная"
  • "Что за ослепительная красота так светит мне в лицо"
  • "Огонь. Тина что ты с нами творишь ? Ты просто Богиня, Королева"
  • "Секси герл"
  • "Львица"

Осторожно, горячо: игривая Тина Кароль взволновала сеть пикантным фото

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль заворожила постельным снимком без макияжа.

Ранее Тина Кароль покорила лучезарным фото в стильном пиджаке.

К слову, Тина Кароль исполнила в Канаде свою детскую мечту - посетила Ниагарский водопад. Впечатляющими видео певица поделилась в сети.

Какая счастливая! Тина Кароль покорила лучезарным фото Сама нежность: Тина Кароль заворожила постельным снимком
Новости Украины Тина Карольпевец
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