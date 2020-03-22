Оставайтесь дома: Катя Осадчая рассказала, как провести время на карантине с пользой

Во время вынужденного карантина многие украинские знаменитости призывают поклонников быть ответственными и соблюдать его правила, оставаясь дома. При этом они рассказывают, как проходят их будни - к примеру, Катя Осадчая и Юрий Горбунов много времени уделяют маленькому сыну Ивану. Звездный папа даже приобщил малыша к йоге, которую очень любит, и отметил, что у него отлично получается! А его супруга поделилась списком любимых сериалов, которые помогут скоротать время.

А в свежей публикации в своем Instagram Осадчая обратила внимание, что карантин - отличная возможность наконец заняться многими полезными делами, до которых раньше не дходили руки. Она составила свой список рекомендаций, а в следующий раз пообещала посоветовать, чем бы заняться с детьми.

Катя сопроводила публикацию уютным домашним фото, на котором она запечатлена сидящей в кресле в свободных голубых джинсах и белой рубашке. Волосы теледива собрала под повязку на голову, а также нанесла на лицо легкий макияж.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Оставаться дома — требование и необходимость. А как проводить время на карантине с пользой? Напишите список дел для себя и детей. Занятия с детьми заслуживают отдельный пост, напишу об этом позже. А пока рекомендую", - написала занменитость.

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разобрать все вещи — от одежды до шариковых ручек — по методу Мари Кондо и ее магической уборки. Эта одноименная книга японской мастерицы уборки стала бестселлером во всем мире, ведь метод действительно действенный. Я уже разобрала по нему часть вещей и планирую это сделать снова. Хотя в своей книге Мари дает на это полгода, сейчас, во время карантина, мы можем справиться быстрее. "Магическая уборка" доступна онлайн.

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спорт. Даже те, кто обычно не занимаются спортом, сейчас должны уделять ему хотя бы по 5 минут каждое утро. В сети есть множество пятиминутных упражнений для пресса, некоторые из них я уже взяла на вооружение. С такими простыми упражнениями за три недели у нас точно вырисуются кубики.

"сходить" в театр дома. Метрополитен опера, Венская опера и другие знаменитые оперы и театры сейчас предоставляют бесплатный доступ к своим спектаклям. Заходите на сайт театра, в котором мечтали побывать, и наслаждайтесь просмотром.

Google Arts & Culture. Сайт и удобное приложение для смартфона или планшета, где опубликовано огромное количество произведений искусства из разных музеев мира. Картины можно искать по музеям, эпохам, направлениям или художникам. Не забудьте составить себе список тех музеев, куда нужно обязательно поехать после завершения пандемии.

изучить иностранные языки. Если вы мечтали подтянуть английский или французский или наконец освоить португальский, сейчас самое время это сделать. Рекомендую каждое утро расклеивать по дому по 15 слов, учить их в течение дня, повторять вечером перед сном, а на следующий день составлять с этими словами предложения. И так постоянно. За время карантина ваш словарный запас существенно возрастет.

вспомнить увлечение детства. Я в детстве плела макраме, вышивала и вязала. Потом на все хватало времени. Сейчас хочу вспомнить вязание.

просматривать любимые программы. Теперь, когда вы дома, любимую программу уже точно не пропустите.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Настя Каменских довела Потапа до белого каления во время выбора фильма для просмотра на карантине.