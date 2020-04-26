Остапчук засветил женские ножки на пикантном видео и получил осуждение Поляковой

Владимир Остапчук умеет подогревать интерес публики. После развода шоумен столкнулся с осуждением, особенно после того, как его экс-супруга Елена Войченко раскрыла неприглядные детали разрыва с ведущим. Журналистам удалось вычислить женщину, ради которой Владимир ушел из семьи, ее зовут Кристина и она работает частным нотариусом. Шоумен не спешил представлять новую возлюбленную широкой общественности, но теперь решил заинтриговать подписчиков в Instagram и показал стройные женские ножки на пикантном видео.

В ролике Владимир ритмично под музыку "двигает" ногами, создавая иллюзии, что это его конечности, и "демонстрирует" чудеса гибкости.

"Sunday is a Leg Day (в переводе: воскресенье – день ножек – прим. ред)", - подписал он забавные кадры и добавил хэштеги #гдерука, #ногибоги, #сделалоперацию.

Под видео собралось немало комментариев. На ролик отреагировала и Оля Полякова. "Думаю что это жестоко..." - написала певица. Другие подписчики Владимира начали живо интересоваться, кому принадлежат стройные ножки, а некоторые посчитали, что по отношению к бывшей жене поступок Владимира некрасивый.

Чьи это ноги?

Ноги Христинки

Якщо чесно, пропала вся повага до вас. Залишити сім'ю, прекрасну дружину і дітей, потім виставляти ще отаке і думати, що це круто - це , як мінімум, тупо. Ця сторінка втратила цінність, відписуюсь

Це не наше діло, але це як мінімум не гарно, Вова ти ж просто уяви як боляче колишній твоій жінці

Король провокації

Вова в трендах

Какую следующую часть тела твоей спутницы мы увидим?

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Владимир Остапчук рассказал о неожиданном дорогом подарке от Филиппа Киркорова, с которым ни разу не виделся.