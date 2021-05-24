Осталось немного: жена Виктора Павлика раскрыла, будет ли он присутствовать на родах

Жена Викора Павлика Екатерина Репяхова уже совсем скоро впервые станет мамой - пара ожидает сына, которого они назовут Михаилом. Девушка часто делится в сети "беременными" фото и рассказывает о своем самочувствии , походах к врачу и других повседневных делах. На этот раз она раскрыла, будет ли муж присутствовать на родах.

Екатерина опубликовала эффектный кадр с супругом - они оба присели на крутой мотоцикл, при этом Виктор одной рукой обнимает любимую, а вторую положил ей на живот. Отметим, что они оба в черной одежде, а Павлик еще и в рокерской косухе.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик ждут первого совместного ребенка (instagram.com/repyahovakate)

Девушка рассказала, что ее муж до недавнего времени и не знал, что существуют партнерские роды, ведь он был рожден в СССР, когда новорожденных отцам показывали из окна роддома. Поэтому сначала он был против.

"Как вы знаете, мой муж ребенок Советского Союза, и до этой весны он не знал, что существуют такие роддомы. Роддомы семейного типа, где есть огромный диван для папы и плоский телевизор и смарт тв, а еще шестиразовое питание для мамы и папы. Он запомнил для себя вариант, когда в роддом не пускают никого и мама родившегося малыша показывает папе через окно. В общем, как мой муж относился к партнерским родам вы уже поняли. Сначала он и слышать не хотел", - поделилась Репяхова.

Однако позже они сходили на экскурсию в роддом и певец немного изменил свое мнение.



"Но потом, когда побывал в роддоме один раз на экскурсии (нам показали палату). А потом еще и пообщался с заведующей, его мнение немного изменилось," - отметила будущая мама.

Однако пара до сих пор точно не знает, будет ли Павлик присутствовать на родах - он может поменять решение в любой момент.



"Мы до сих пор не знаем оба, будет ли муж в родильном зале со мной, но флюорографию мы сделали. Самое главное, это то, что Ирина Владиславовна (мой врач и заведующая роддома) сказала, что муж может в любой момент принять любое решение. Выйти - зайти. Как ему угодно. Этот факт конечно очень успокаивает всех. В общем мы в ожидании, осталось немного", - рассказала супруга артиста.