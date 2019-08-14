"Остается неизменным": Джамала решилась на важное признание

Джамала не раз признавалась, что музыка – это ее стихия, которой она привыкла отдавать всю себе. Рождение песен – это особое таинство. Для того, чтобы остаться наедине с творчеством, певица даже улетала на удаленную студию на острове, где полностью отдалась процессу. На новом фото в Instagram она, словно в подтверждение своих слов, запечатлена во время работы над новым материалом.

Певица сидит в наушниках среди различной аппаратуры. Перед ней – открытый ноутбук. Она смотрит в сторону, будто уйдя в себя, и полностью отдавшись своим мыслям о том, что всегда было и остается для нее важным – музыке.

"Щось змінюється, а щось залишається незмінним. Писати музику завжди та скрізь — абсолютно моя історія. Навіть відпустки доволі рідко проходять без невеликої імпровізованої студії, Set up якої, максимально простий. Ви запитаєте: "А що зараз?" А зараз, я пишу багато нового матеріалу та активно готуюся до осіннього туру містами України", - поделилась планами артистка.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники пришли в восторг от чудесной новости от своей любимицы, а также пожелали ей вдохновения во время творческого процесса.

Ви молодець, пишаємося

Красивый сетап

Як же круто і тепло читати Вашій пості. Класно, що на Вашій сторінці не суцільні музичні теми і фото та відео лише з концертів, а розкрито дуже багато побутових тем та роздумів. Ще раз Дякую.

Круто вийшло! Довго шнури під столом розмотувати?

Люблю вашу музыку!

Натхнення Вам!

Боже, самая прекрасная новость! Ждем безумно

Клас!

Мололець!

Скриншот комментариев

Напомним, что Джамала порассуждала об острой проблеме современности и поделилась своими мыслями о важности общения.

Ранее обворожительная Джамала в прозрачной блузе похвасталась глубоким декольте. Примечательно, что в столь откровенных наряд певицу можно увидеть крайне редко.