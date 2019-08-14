"Остается неизменным": Джамала решилась на важное признание

Певица порадовала поклонников приятными новостями
Джамала не раз признавалась, что музыка – это ее стихия, которой она привыкла отдавать всю себе. Рождение песен – это особое таинство. Для того, чтобы остаться наедине с творчеством, певица даже улетала на удаленную студию на острове, где полностью отдалась процессу. На новом фото в Instagram она, словно в подтверждение своих слов, запечатлена во время работы над новым материалом.
Певица сидит в наушниках среди различной аппаратуры. Перед ней – открытый ноутбук. Она смотрит в сторону, будто уйдя в себя, и полностью отдавшись своим мыслям о том, что всегда было и остается для нее важным – музыке.
"Щось змінюється, а щось залишається незмінним. Писати музику завжди та скрізь — абсолютно моя історія. Навіть відпустки доволі рідко проходять без невеликої імпровізованої студії, Set up якої, максимально простий. Ви запитаєте: "А що зараз?" А зараз, я пишу багато нового матеріалу та активно готуюся до осіннього туру містами України", - поделилась планами артистка.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Поклонники пришли в восторг от чудесной новости от своей любимицы, а также пожелали ей вдохновения во время творческого процесса.
Скриншот комментариев
Напомним, что Джамала порассуждала об острой проблеме современности и поделилась своими мыслями о важности общения.
Ранее обворожительная Джамала в прозрачной блузе похвасталась глубоким декольте. Примечательно, что в столь откровенных наряд певицу можно увидеть крайне редко.