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"Остается неизменным": Джамала решилась на важное признание

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.08.2019 - 13:56
"Остается неизменным": Джамала решилась на важное признание
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица порадовала поклонников приятными новостями

Джамала не раз признавалась, что музыка – это ее стихия, которой она привыкла отдавать всю себе. Рождение песен – это особое таинство. Для того, чтобы остаться наедине с творчеством, певица даже улетала на удаленную студию на острове, где полностью отдалась процессу. На новом фото в Instagram она, словно в подтверждение своих слов, запечатлена во время работы над новым материалом.

Певица сидит в наушниках среди различной аппаратуры. Перед ней – открытый ноутбук. Она смотрит в сторону, будто уйдя в себя, и полностью отдавшись своим мыслям о том, что всегда было и остается для нее важным – музыке.

"Щось змінюється, а щось залишається незмінним. Писати музику завжди та скрізь — абсолютно моя історія. Навіть відпустки доволі рідко проходять без невеликої імпровізованої студії, Set up якої, максимально простий. Ви запитаєте: "А що зараз?" А зараз, я пишу багато нового матеріалу та активно готуюся до осіннього туру містами України", - поделилась планами артистка.

&quot;Остается неизменным&quot;: Джамала решилась на важное признание

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники пришли в восторг от чудесной новости от своей любимицы, а также пожелали ей вдохновения во время творческого процесса.

  • Ви молодець, пишаємося
  • Красивый сетап
  • Як же круто і тепло читати Вашій пості. Класно, що на Вашій сторінці не суцільні музичні теми і фото та відео лише з концертів, а розкрито дуже багато побутових тем та роздумів. Ще раз Дякую.
  • Круто вийшло! Довго шнури під столом розмотувати?
  • Люблю вашу музыку!
  • Натхнення Вам!
  • Боже, самая прекрасная новость! Ждем безумно
  • Клас!
  • Мололець!

Скриншот комментариев

Напомним, что Джамала порассуждала об острой проблеме современности и поделилась своими мыслями о важности общения.

Ранее обворожительная Джамала в прозрачной блузе похвасталась глубоким декольте. Примечательно, что в столь откровенных наряд певицу можно увидеть крайне редко.

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