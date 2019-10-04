"Осознала недавно": обворожительная Екатерина Кухар раскрыла свой секрет успеха

Балерина поделилась с поклонниками мудрыми мыслями
Екатерина Кухар - прима-балерина Национальной оперы Украины, которая также много гастролирует за рубежом, а кроме того - звездная судья шоу Танцы со звездами 2019. В последнее время танцовщица также попробовала себя в новой ипостаси и снялась в нескольких модных фотосессиях - так, она даже блистала на сайте Vogue Италия. В чем же секрет ее успеха, артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Екатерина опубликовала нежное фото, на котором она стоит у балетного станка в молочном платье с бахромой, глядя в сторону от камеры.
По словам Кухар, она лишь недавно поняла главные факторы успеха.
"У меня часто спрашивают о секретах успеха. Один из них я осознала совсем недавно — это требовательность к себе и самокритичность... Балет, как и жизнь — постоянный труд. Если артист балета проснулся, а у него ничего не болит, значит он умер.. Боль — это наш постоянный спутник... С ней мы учимся мириться, как миримся с кусочками пробки в бутылке дорогого, старого вина..." - поделилась мудрыми мыслями балерина.
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Что ж, возможно именно поэтому она часто так строга и требовательна к участникам проекта Танцы со звездами?
Подписчики засыпали Екатерину восхищенными комментариями и поблагодарили за вдохновляющие и мудрые слова.
Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Напомним, Екатерина Кухар в необычном для себя образе украсила обложку глянца.
Ранее счастливая Екатерина Кухар похвасталась значимым достижением. Дело в том, что США дали ей визу категории "О-1" - виза для лиц с экстраординарными или выдающимися способностями.