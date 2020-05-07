Особенный поступок Меган Маркл в день рождения принца Арчи "вынудил" известную актрису написать ей милое письмо

6 мая наследник герцога и герцогини Сассекских принц Арчи отпраздновал свой первый день рождения. Меган Маркл и принц Гарри даже в условиях самоизоляции постарались организовать эмоциональный праздник для сына. Как известно, на данный момент Меган и Гарри живут в роскошном особняке с бассейном в Малибу (Калифорния). Поэтому поздравления от своих влиятельных британских родственников Арчи получал по видео связи. Также известно, что Маркл по случаю праздника сама испекла сыну полностью органический торт без сахара. Безусловно, молодых родителей поздравили также как британские, так и американские знаменитости. Среди которых — 48-летняя американская актриса, мама троих детей Дженнифер Гарнер.

Для начала следует отметить, что в честь дня рождения принца Арчи Меган Маркл и принц Гарри записали для поклонников милое видео. Герцогиня Сассекская усадила Арчи себе на колени. Вместе мама с сыном прочитали сказку “Утка, кролик”. В детской книге присутствует забавная иллюстрация, которая одновременно напоминает и утку, и кролика.

Таким образом Гарри и Меган с сыном приняли участие в благотворительной кампании Save the Stories в Великобритании и США, цель которой оказать столь необходимую поддержку детям, пострадавшим от пандемии COVID-19.

В США кампанию Save the Stories активно продвигают актрисы Дженнифер Гарнер и Эми Адамс. Женщины не остались равнодушными к поступку Меган и Гарри. И поспешили выразить свою благодарность.

Дженнифер Гарнер написала семье герцогов Сассекских трогательное благодарственное письмо.

“Дорогие Меган и Гарри, спасибо, что разделили со всем миром празднование первого дня рождения вашего сына. Мы благодарны вам за то, что этот особенные день вы отметили в поддержке программы Save the Stories. И тем самым привлекли к ней дополнительное внимание в США и Великобритании. А также помогли детям, которые остро нуждаются в обучении и питании”, — пишет Гарнер.

Дженнифер Гарнер (фото: instagram.com/jennifer.garner)

Отметим, что о проблеме питания школьников также очень заботится актриса Анджелина Джоли. Голливудская актриса и Посол доброй воли ООН пожертвовала 1 миллион долларов организации No Kid Hungry. Благотворительная организация раздает еду детям, которые из-за коронавируса вынуждены отказаться от школьных обедов. Проблема в том, что в США есть малообеспеченные семьи, для детей которых школьные обеды — существенная ежедневная помощь!

“Счастье — наблюдать, как вы с любовью разговариваете с сыном, пока ваш умный Арчи переворачивает страницы. Спасибо за этот радостный и значимый шаг на перспективу”, — подытожила Дженнифер Гарнер.

Актриса Эми Адамс также поблагодарила Меган: “Большое спасибо, Меган, герцогиня Сассексская, за то, что прочитали нам эту книгу. Обожаю ее! И с 1-м днем рождения Арчи”.