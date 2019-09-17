Что-то особенное: MARUV готовит танец на пилоне для пятого эфира Танцы со звездами 2019 (видео)

MARUV, похоже, решила “реабилитироваться” и вернуть лидерство на шоу Танцы со звездами 2019. Отметим, что уже два эфира подряд MARUV и ее партнер JAY занимают 6-е место. Хотя по итогам первого эфира члены жюри определили их на третью позицию, а после второго эфира - на 5-ю. При этом Франциско Гомес как-то отмечал, что хочет увидеть от певицы больше танца. Хотя во вермя 4-го эфира певице удалось "эпатировать" зрителей образом "хищницы".

Не успели в сети как следует обсудить четвертый эфир Танцев со звездами, как MARUV уже с головой ушла в репетицию новой постановки. Напомним, что пятый эфир состоится 22 сентября на канале “1+1”. На своей страничке в сети instagram в разделе “сториз” Корсун опубликовала пикантное видео из репетиционного зала.

На видео запечатлен короткий момент репетиции. При этом Корсун оттачивает движения… на пилоне!

“В это воскресенье! Танцы со звездами! Будет что-то очень особенное”, - оставила под видео интригующий комментарий MARUV. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Исполнительница репетирует в облегающем боди, а также стоя на пуантах. При этом сложно не обратить внимание на стройные и длинные ножки MARUV.

Кроме того, певица показала еще больше фото с прошедшего эфира. Напомним, тогда Анна Корсун появилсь в очень ярком и смелом образе в духе 90-х. на паркет Танцы со звездами 2019 она вышла в шубе с леопардовыми пятнами, синих лосинах и серебряных ботфортах.

"Украинский гетто-стиль", - в шутку подписала фотоальбом певица.

Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV и JAY – Пасодобль – Танцы со звездами 2019

Напомним, ранее Ризатдинова раззадорила сеть "жаркими" фото с Танцев со звездами 2019. Отметим, что в сети все еже "сходят с ума" по невероятно пикантному танцу Ризатдиновой и Прохорова.