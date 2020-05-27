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Особенно загадочная: Настя Каменских показала, с чего начинается ее утро

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Певица очаровала сеть милым фото со своей любимой собачкой

Настя Каменских активно ведет свой блог в Instagram и постоянно делится с поклонниками моментами из своей жизни, а также полезными советами и яркими луками. Недавно певица решила похвастаться своей пластикой и грациозностью и устроила соблазнительный танец живота на камеру. А на новом фото артистка показала, с чего зачастую начинается ее утро.

Конечно же, с "обнимашек" с любимой собачкой Мими! Настя опубликовала милый кадр со своей любимицей - она сидит на полу в красно-белом спортивном костюме и нежно обнимает собачку. На лице у Каменских легкий нюдовый макияж, а волосы свободно разбросаны по плечам.

"Утро начинается с Мими. Она сегодня особенно загадочная. Интересно, о чем она думает? Какие ваши варианты?" - прокомментировала исполнительница.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фолловеры оценили чувство юмора Насти и принялись делиться своими вариантами, о чем же может думать Мими, не забывая отвешивать комплименты ее хозяйке.

  • Наверное эта прекрасная блондинка, мечтает о лете
  • Как жить дальше
  • Какие красивые
  • Опять дождь"
  • О тебе
  • Очень красивая фотография
  • Красотка
  • Может стрижку новую хочет?
  • Как мне повезло с хазяйкой. Она просто бомбезна)))
  • Думає про друга половинку для себе, вона ж дівчинка
  • Пушка
  • Жениха хочет
  • Загадочно смотрит вдаль))) мечтает о прогулке
  • Мими всегда такая грустная на фотках,прям жаль собаку, вот Рафик у Леси Никитюк всегда на позитиве, крутой чувак

Скриншот комментариев

Ранее Потап показал Настю Каменских в мини и сравнил с известной культовой женщиной.

Автор: Марина Настевич

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