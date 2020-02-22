Особая магия: Слава Каминская загадала желание в "месте силы" в Испании

Слава Каминская из группы НеАнгелы любит перемены - так, недавно певица внезапно решила сменить имидж и перекрасила свои "фирменные" рыжие волосы в более светлый оттенок. Кроме того, ранее она также обрезала локоны чуть покороче. Сейчас артистка устроила себе небольшое путешествие и отправилась в Испанию.

На своей странице в Instagram она поделилась атмосферным снимком из особого "места силы" - монастыря в Монсеррат. На фото Слава в спортивной кофте касается рукой знаменитой иконы Черной Мадонны, которая, по поверьям, исполняет желания. Как призналась звезда, она также попросила о заветном.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"В мире есть немало мест, чья особая магия и энергетика не нуждается в доказательствах. Сегодня я загадала желание, держа за руку Черную Мадонну или, как ее еще называют, Деву Монсерратскую. Ежегодно этот горный монастырь посещают около 3 000 000 туристов и паломников разных национальностей и вероисповеданий. На чудесное исцеление не рассчитываю, но в чудо верить продолжаю. Пусть сбудется. Расскажите про свои места силы. Где загадывали, что сбылось?" - поделилась Каминская.

Подписчики певицы принялись рассказывать о своем опыте исполнения желаний и делиться "местами силы". Многие написали, что у них сбылось загаданное в Монсеррат желание.

В Израиле у стены плача

Мы тоже там были! Невероятное чувство

Река Иордан и стена плача. Так как была там совсем не давно, то желания не сбылись. Но свято верю, все будет хорошо

Загадывали там и сбылось!!!

Здесь тоже загадывала. Через 4 месяца сбылось

У нас желание исполнилось спустя 2 месяца посещения Монсеррат. в этом году едем благодарить ее за подарок долгожданный

Ой там очень классно, но я желание не загадывала. ещё там возле монастыря продают очень вкусные сыры Манчего

Монсеррат- это любовь.Вообще Испания -это одна сплошная любовь

чудесное место!

Мы тоже с мужем и с сыном там загадывали! Правда , я уже и не помню чего просила

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава Каминская призналась, знакомы ли ее дети с новым избранником.