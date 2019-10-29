Ослепительная Вика из НеАнгелов соблазнила модельными ножками в полупрозрачной юбке (видео)

Группа НеАнгелы продолжает колесить по городам Украины с выступлениями. А это значит, что Вика Смеюха и Слава Каминская демонстрируют различные сценические наряды, и зачастую весьма соблазнительные. Так, на сцене в Кривом Рогу Смеюха блеснула очень откровенным декольте в блестящем топе. Образ певица дополняли шорты-велосипедки, а также необычная юбка-баска.

На днях НеАнгелы выступили в Ровно. И вновь Смеюха опубликовала видео выступления. Так что поклонники могут рассмотреть ее новый сценический наряд. На этот раз Вика блистала в полупрозрачной юбке, декорированной блестками, сквозь которую просвечивались длинные стройные ножки исполнительницы. А вот топ уже знакомый - полностью обшитый искусственными бриллиантами, с глубокой зоной декольте.

“Ровно, вы сегодня вызвали во мне желание вернуться к вам сново и как видите композиция "Сердце" воодушевлена высокими чувствами нашей любви! Будьте здорові, будьте багаті у кожній оселі, у кожній хаті!” - подписала видео Смеюха.

Видео: instagram.com/vikanablack

Конечно же, поклонники Вики пришли в восторг от ее нового видео, выступления и образа:

“Щиро, душевно, неперевершено! Шедевральні. Чекаємо у Рівному ще раз”

“Вокал - на высшем уровне! Приезжайте еще - обязательно придем!”

“Дякую за море позитивних емоцій і вражень!”

“Вы супер! Люблю вас”

“Мои любимки”

“Мощно”

“Красавицы”

Скриншот комментариев: instagram.com/vikanablack

Кстати, в Кривом Рогу Вика и Слава, как обычно, “взорвали” зал исполнением своего знакового хита “Юра”. Вика опубликовала сразу серию видео.

“И все же Сережа или Юра (видео в карусели)? Напишите мне пожалуйста, чтобы я знал! Как вы уже поняли, я снова и сново пересматриваю фрагменты с концерта и как тогда бегут мурашки, и улыбка на лице, все это Вы! Фантастика!!! Наше спасибо не измерить! Спасибо, спасибо, спасибо!!” - эмоционально подписала видео Вика из НеАнгелов.

Видео: instagram.com/vikanablack

Напомним, ранее Вика и Слава из НеАнгелов заглянули в будущее в "мистическом" альбоме "13". Новый альбом НЕАНГЕЛЫ - это истории о любви и разочаровании.