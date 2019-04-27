"Ощущение полета": Екатерина Кухар рассказала о съемках в кино

Прима-балерина поделилась впечатлениями от столь нового для нее опыта
Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар решилась попробовать свои силы на совершенно новом для себя поприще - танцовщица снимается в кино. Народная артистка Украины сыграет в романтично-фантазийном фильме "Віддана", который основан на известном романе Софии Андрухович "Феликс Австрия".
На своей странице в Instagram она поделилась впечатлениями от нового интересного опыта и сравнила актерскую игру с ощущением полета. Екатерина также опубликовала эффектный черно-белый портрет.
"Когда мы не боимся впустить в свою жизнь что-то новое, судьба преподносит неожиданные сюрпризы! Новое, творческое, наполненное азартом предложение сразу захватило меня..... Камео роль в художественном фильме "Віддана" связана с ощущением полета, наполненна адреналином, актерской игрой и даже выполнением опасных трюков))) Это совершенно новый, интересный опыт, и образ, абсолютно не типичный для меня. Захватывающая подготовка и волна эмоций, поглотившая меня", - рассказала артистка.
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Главные роли в фильме исполнят Марианна Янушевич, Алеся Романова и Роман Луцкий. Кухар же сыграет роль загадочной артистки передвижного театра, который возглавляет главный антагонист ленты, иллюзионист Эрнст Торн. События фильма разворачиваются в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) конца XIX - начала ХХ века, когда город был частью Австро-Венгерской империи.
Поклонники пожелали балерине удачи в новой роли и заверили, что у нее все получится, ведь она талантлива во всем.
Напомним, обольстительная Екатерина Кухар устроила горячие танцы с Монатиком.
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