Ощущаю себя не собой: Яма неожиданно высказался о 10-м эфире Танцев со звездами 2019

Влад Яма хоть строго и справедливо судит пары на паркете Танцев со звездами 2019, но переживает за участников и старается смягчить критические замечания в их адрес и говорит по сути. Он не часто делится своими впечатлениями после прямых эфиров, но зато делает это в крайних случаях. Во время "мистического" десятого выпуска хореограф и шоумен показал свое перевоплощение в честь Хэллоуина, а позже прокомментировал в Instagram результаты голосования.

Так, Влад отметил, что считает уход Даниэля Салема и Юлии Сахневич незаслуженным. Также он поделился своими впечатлениями от смены образа и непривычного грима на лице.

"Свято вдалося! Але Данієль Салем та Юлія Сахневич мали залишитися.... Дякую за make up , відчував себе... Не собою", - написал он.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Поклонники активно стали обсуждать результаты последнего эфира шоу и делится своим мнением. Не обошлось и без комплиментов "пугающему" образу Влада.

Поддерживаю, они должны были остаться! А образ у Вас просто неотразимый

ПІдтримую! Вони чудові! І варті перемоги!

Ужасно прекрасный

Влад бачити вас в такому образі не дуже, але ви завжди мега позитивний

Если бы вы были черепом, то самым красивым очень идет грим

Як можно було допустити, щоб Салем покинув це шоу?! Закрадаються думки, що дехто декого "тягне" за вуха. Сумно

Влад, это не справедливо, ушла самая лучшая и красивая пара проекта. Верните Даниеля и Юлю!

Я согласна с комментариями, что это танцы со звездами, а не профессиональный конкурс, и люди голосуют за своих любимых звезд

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль и Дан Балан завалили сеть нежными снимками своего номера на десятом эфире Танцев со звездами 2019.