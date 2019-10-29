Ощущаю себя не собой: Яма неожиданно высказался о 10-м эфире Танцев со звездами 2019

Судья проекта не согласен с результатами голосования
Влад Яма хоть строго и справедливо судит пары на паркете Танцев со звездами 2019, но переживает за участников и старается смягчить критические замечания в их адрес и говорит по сути. Он не часто делится своими впечатлениями после прямых эфиров, но зато делает это в крайних случаях. Во время "мистического" десятого выпуска хореограф и шоумен показал свое перевоплощение в честь Хэллоуина, а позже прокомментировал в Instagram результаты голосования.
Так, Влад отметил, что считает уход Даниэля Салема и Юлии Сахневич незаслуженным. Также он поделился своими впечатлениями от смены образа и непривычного грима на лице.
"Свято вдалося! Але Данієль Салем та Юлія Сахневич мали залишитися.... Дякую за make up , відчував себе... Не собою", - написал он.
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Поклонники активно стали обсуждать результаты последнего эфира шоу и делится своим мнением. Не обошлось и без комплиментов "пугающему" образу Влада.
Скриншот комментариев
Ранее Тина Кароль и Дан Балан завалили сеть нежными снимками своего номера на десятом эфире Танцев со звездами 2019.