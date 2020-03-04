Осадчая, Maruv, Остапчук и другие звездные гости на премьере фильма "Свидание в Вегасе"

3 марта в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера романтической комедии «Свидание в Вегасе».

Среди гостей допремьерного показа: Екатерина Осадчая, Maruv, Мишель Андраде, Владимир Остапчук, Павел Зибров, Виталина Ющенко, Михаил Ясинский, Олег Собчук, Марина Дьяконенко, Никита Бычков-Андриевский, Богдан Юсипчук, VovaZIL’Vova, Мария Виноградова, Александр Прохоров, Вероника Ясинская, Мила Еремеева, Диана Глостер, Анна Носок, Вячеслав Соломка, Лилия Киш, Виктория Щелко и многие другие.

Свидание в Вегасе: о фильме

Свидание в Вегасе - официальный трейлер

Артем будто создан для работы в рекламном агентстве. Он знает как найти подход к каждому клиенту. Конечно же, такой талант ценят на работе. Именно поэтому, Артем получил важное задание — подписать контракт в Лас-Вегасе. Так парень оказался на борту самолёта, где, познакомился с Оксаной. Как оказалось, она тоже работает рекламным агентом и летит к тому же клиенту, что и Артем.

Звездные гости премьеры

Екатерина Осадчая

Maruv

Владимир Остапчук

Павел Зибров

Мишель Андраде

Вячеслав Соломка

Богдан Юсипчук

VovaZIL’Vova

Главные герои фильма — Никита Бычков-Андриевский и Марина Дьяконенко

Звездные гости премьеры "Свидание в Вегасе"

Звездные гости премьеры "Свидание в Вегасе"

Фото: Кирилл Авраменко