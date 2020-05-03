Осадчая и Горбунов с сыном устроили вылазку на природу: захватывающие дух кадры

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Супруги напомнили, что Украина - невероятно красивая страна

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отвественно соблюдают карантин и вместе с трехлетним сыночком Иваном остаются дома - благо, звездное семейство живет в частном доме, так что они могут подышать воздухом и порезвиться во дворе. Телеведущая периодически устраивает красочные фотосессии с цветущими деревьями, а также полюбила новое развлечение - игру в бадминтон. Однако их все же тянет в путешествия и на природу, так что супруги решились на небольшую семейную вылазку.

Вместе с Иваном они поехали в живописное место недалеко от Киева - село Витачов, где с холмов открывается захватывающий дух вид на реку Днепр. В своих аккаунтах в Instagram Катя и Юрий поделились своей радостью и яркими кадрами.

Для прогулки теледива выбрала комфортный и яркий наряд - голубые джинсы, белую футболку и желтый кардиган, а также красные кроссовки. Волосы она собрала в хвост, а также не забыла про солнцезащитные очки.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

На одном из фото вместе с мамой запечатлен и маленький Иван - как обычно, спиной к камере, поскольку родители предпочитают пока что не показывать его лицо. Осадчая также сделала эффектный кадр с малышом, который любуется красивым пейзажем.

Фото: Катя Осадчая с сыном (instagram.com/kosadcha)

"Чим не Тоскана? Виїхали на годинку побачити красу неподалік. В нас неймовірна країна. Після карантину будемо опановувати внутрішній туризм, радьте місця", - отметила ведущая.

Горбунов же выложил счастливое селфи в обнимку с супругой - на шоумене также темные очки, а также кепка козырьком назад.

"Подалі від людей-поближче до природи!! Україна чудова і надзвичайно красива!!і це не далеко від Києва!! Витачів!" - поделился Юрий.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Фолловеры оставили паре много теплых отзывов, а также засыпали советами, какие еще интересные места можно посетить в Украине.

Дуже красива;)

Яка краса

Як гарно

Неймовірні

Вы красотка

Красота!!!

Дуже класне фото, такі щасливі

Это Витачев...там красота, ещё в Ржищеве красивые пейзажи есть...

Да, неймовірна країна !Люблю всім серцем !

Какие вы хорошие любите друг друга,цените друг _друга

Я знаю це місце)) Це дуже чудові краєвиди!!!

Ви така чудова пара, обожнюю вас!!!

Я вас обожаю ,Вы такие искренние ,такие позитивные

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились "секретом" стройности и своим кулинарным шедевром.