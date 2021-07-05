Оранжевое настроение: Ефросинина в купальнике показала фото с мужчиной своей мечты

Так, Маша поделилась забавными кадрами из бассейна, в котором она резвилась вместе с кумой Ольгой и сыночком.

"С Лёликом мы дружим больше 20 лет. Она крестная Сани и вообще моё всё (об этом как-нибудь расскажу подробнее). И вот недавно мы с ней обнаружили, что никогда не отдыхали вместе! Ситуация срочно исправлена", - подписала фото артистка.

Также 42-летняя Ефросинина продемонстрировала подтянутую фигуру в ярком оранжевом купальнике. Она показала, как релаксирует на диванчике на фоне моря в компании "мужчины своей мечты" - любимого сына.

Мальчик прилег головой на колени мамы и выглядит очень довольным. На Саше - оранжевые пляжные шорты и белая бейсболка.

"Дабл дрес с #мужчинамоеймечты", - написала ведущая.

Кроме того, Маша сделала несколько эффектных фото в длинном оранжевом платье и розовых шлепанцах, которые дополнила шляпой, и рассказала, как встретила в своем отеле Леру Бородину.

Маша Ефросинина очаровала яркими фото с отдыхом в Турции с сыном Сашей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Коротко про Марийку и социализацию: 1. Встретила совершенно неожиданно в отеле Леру @borodina с семьёй …И была невероятно этому счастлива, так как переживаю, что общение с друзьями и знакомыми за последний год свелось к минимуму …2. Леруська показала мне тут зону "Adults only", где НИКОГО!

И почему-то сильно захотелось в ней остаться. Но только чур с тобой @borodina - фото ты делаешь зашибенские", - поделилась Ефросинина.

В комментариях фолловеры восторгаются фигурой и купальником ведущей, а также отмечают, что сыночек заметно подрос.