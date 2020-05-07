Опять невеста: Настя Каменских в бельевом платье и кружевах вдохновила счастьем

Настя Каменских продолжает наслаждаться ритмами прошедшего дня рождения! Напомним, что 4 мая украинской певице исполнилось 33 года. Свой день рождения Настя вынуждена была встретить на домашней самоизоляции. Но это нисколько не омрачило праздничное настроение красотки. Главное — внимание родных и близких. А его Настя получила сполна. Потап посвятил возлюбленной романтических стих, коллеги и друзья записали видеопоздравления. Настин фан-клуб также в онлайн-режиме поздравил любимицу. Тем временем сама Каменских не перестает благодарить друзей и поклонников, публикуя яркие фото с праздника.

На снимках можно рассмотреть, что в честь дня рождения для Насти подготовили красочную фото-зону, установленную во дворе загородного дома. Неоновая розовая вывеска, велюровое кресло с резными ножками, цветы, свечи и множество милого декора.

Сама же Настя в деталях показала свой роскошный праздничный образ. Красотка блистала в белом, словно невеста. Кстати, недавно завершился мотивационный курс от Насти — “Жизнь в стиле NK”. В рамках которого Настя рассказывала, что особенное внимание уделяет цветовой гамме. Тогда же Каменских отметила, что белый цвет символизирует что-то новое.

“Привет, мой новый год! У нас с тобой столько всего впереди!” — подписала один из постом Каменских.

Для празднования дня рождения в домашней обстановке Настя выбрала белое шёлковое платье в бельевом стиле. Образ довершает нежная полупрозрачная ажурная накидка с богатым орнаментом. На ножках — белые босоножки с рыжими вставками. Отдельного внимания также заслуживают украшения — массивные золотые кольца и браслет, а также подвеска. Густые кудри Настя расплела.

“Находить счастье в каждом моменте — вот, что самое главное в жизни”, — поделилась вдохновляющей мыслью Каменских.

А сегодня, 7 мая, Настя опубликовала новое интригующее видео. На нем исполнительница кружит в объемном платье с анималистичным принтом. Похоже, что певица готовит новый клип, который представит уже 15 мая! И состоять этот клип будет из архивных фото и видео Насти!

“Готовлю для вас нечто особенное. Недавно я пересматривала свои фото и видео в телефоне. Так много незабываемых и счастливых моментов. Они вдохновили меня создать очень ностальгический клип! Я давно мечтала выпустить песню о моих воспоминаниях и вот время пришло! Получился такой тёплый и нежный видеоальбом воспоминаний. Премьера уже 15 мая! Надеюсь, вам понравится”, — интригует Каменских.

Фото в материале: instagram.com/kamenskux