Определенно тяжелее предыдущих: ALYOSHA рассказала, как проходит ее третья беременность

Фото: instagram.com/alyoshasinger

Тарас Тополя также рассказал, как изменился характер жены в этот период

ALYOSHA и Тарас Тополя подтвердили свой новый статус многодетной семьи! Совсем скоро у звездной пары родится третий ребенок! При этом певица отметила, что третьего ребенка они с Тарасом не планировали, однако исполнительница этого действительно хотела. В интервью VIVA будущие многодетные родители рассказали, как проходит беременность — особенно в период карантина и домашней изоляции. А также появились ли у Алены (33 года) новые предпочтения и пожелания.

Так, Тарас Тополя отметил, что третья беременность супруги проходит спокойно. И ничего особенного она не заказывает. При этом на домашней изоляции пара и без того постоянно что-то готовит и “раскрывает кулинарные способности”

“Мне кажется, я уже проскочил тот период, когда жене в положении чего-то эдакого хочется. Искать плоды маракуйи в три часа ночи не посылала. Но в этот раз я в выигрышном положении — скоро лето и найти что угодно из фруктов или овощей будет проще, если вдруг что”, — говорит фронтмен группы “Антитела”.

По словам певца, в период третьей беременности ALYOSHA стала более спокойной. А ее “вспыльчивый характер” нашел гармонию и внутреннее умиротворение.

“Хотя все равно гормоны иногда дают о себе знать, перепадает всем”, — замечает Тополя.

“О да, иногда мне кажется, что я одним взглядом могу взорвать”, — подтверждает слова мужа Алена Тополя.

“Она очень ответственно относится к новой жизни, которую носит в себе, и больше внимания стала уделять всему, что связано с ее здоровьем и здоровьем малыша. Если раньше мы могли себе позволить по вечерам посидеть на кухне за бокалом вина или сходить к кумовьям в гости, заседая до глубокой ночи, то теперь она, как правило, засыпает вместе с детьми, а на утреннюю зарядку поднимает даже меня с постели”, — рассказывает Тарас.

А вот Алена признается, что ребеночек уже очень активный. Поэтому певица плохо высыпается. А для утренней зарядки у нее часто не хватает бодрости и настроения.

По словам певицы, она много времени тратит на уборку, что с животиком дается нелегко. Поэтому на помощь пришла мама певицы.

“А во время отдыха я действительно изучаю много новых для меня направлений, которые касаются здоровья. Например, лимфатическую систему человека, внутренние органы, их реакции и проявления в разных случаях, что такое аллергия, проблемы зрения и многое другое. Мне это всегда было интересно, а времени никогда не было. Вот теперь есть!” — говорит ALYOSHA .

Более того, исполнительница призналась — третья беременность определенно тяжелее предыдущих.

“Особенно первые четыре месяца. Дальше стало полегче. Но живот, мне кажется, из трех беременностей будет самым большим. Очень быстро растет. Хотя это не беда, с ним мы потом разберемся (улыбается). Главное — здоровые ребенок и мама”.

Напомним, ранее ALYOSHA поделилась эксклюзивным семейным фото.