"Опасно организму": Маша Ефросинина поразила худобой в глянцевой съемке (видео)

Маша Ефросинина не перестает удивлять поклонников своим совершенным чувством стиля. Отметим, что украинская телеведущая также очень активно развивает свой блог в сети instagram. При этом Ефросинина любит делиться с поклонниками различными советами красоты, личным опытом, тренировками. И конечно же, в темах-фаворитах - модные образы. А не так давно телеведущая сразу “двух зайцев убила” - и новый летний образ показала в трендовом комбинезоне, и мудрый совет женщинам дала!

На своей страничке в сети instagram Маша порадовала поклонников новым стильным обновлением. На этот раз - в формате видео!

Так, телеведущая показала серию бэкстейдж фото и видео с новых съемок. Пока что Маша не рассказывает о деталях. Но отмечает, что один из образов - от всемирно известного бренда Chloé.

На опубликованном видео Ефросинина позирует в эффектном наряде в ковбойском стиле. На ведущей - рыжие брюки-клеш с завышенной талией, свободная блуза с нагрудными карманами. Особенность образа - яркий красный шарф, завязанный бантиком. Длинные черные волосы телеведущей распущены. В макияже акцент сделан на алые губы и тени.

Видео: instagram.com/mashaefrosinina

При этом у себя в сториз Маша показала больше фото и видео. Также Маша появляется в еще одном образе - в ярко желтом атласном платье.

Примечательно, что украинская ведущая, как обычно, решила и пошутить. Благо, чувство юмора Ефросининой не изменяет.

Она показала глянцевое, идеальное фото. А также момент, как этот снимок был сделан.

Скриншоты: instagram.com/mashaefrosinina

Поклонники Маши поспешили прокомментировать ее новый образ. И все же немало отзывов касалось фигуры Ефросининой. Многие поклонники посоветовали своей любимице “перестать худеть”!

“Не коллекция делает человека, а совсем наоборот! Неотразима!!”

“Моя 3-летняя дочь увидев это мини-видео воскликнула: “Вау! Какая красивая тётя!”. Маша, Вы вдохновляете даже самых маленьких”

“Леди совершенство”

“Супер! Но чуток поправиться надо бы”

“Маша, все хорошо, но зачем так худеть? Не слишком ли?”

“Машуня красуня, зупинись хватить худіть”

“В глазах тревога!!! красивая конечно, но очень уж худая. ведь не 20 лет”

“Худюща капець....навіть не знаю чи це добре”

“Маша, ти сильно схудла.Це вже небезпечно организму”

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina