Онлайн-гимнастика и огород: Камалия поразила занятостью 6-летних дочерей на карантине

Певица Камалия вместе с мужем и дочерьми проводит карантин в своем загородном доме. В беседе с телеведущей М1 Милой Еремеевой украинская певица рассказала, как проходит ее карантин и какое новое занятие она освоила. Также певица удивила необычной занятостью дочек.

Украинская исполнительница призналась, что у двух ее дочерей, несмотря на карантин и домашнюю изоляцию, очень насыщенный график. Девочки не только учатся онлайн, но даже “ходят” на гимнастику и берут уроки вокала. Отметим, что Камалия и ее супруг Мохаммад Захур воспитывают дочерей-близнецов - Мирабелла и Арабелла Захур. В сентябре этого года девочкам исполнится по 7 лет! Сейчас они ходят в первый класс.

По словам звездной мамы, уроки с дочками делают все: она с мужем, а также няни, бабушка.

“Вся семья задействована. Получаем домашние задания, - рассказывает Камалия. - Также онлайн у них музыка. Они занимаются музыкой и вокалой в онлайн режиме. Также гимнастикой в онлайн режиме. Ездим на велосипедах, лазаем по горкам, сажаем вместе со мной огород, смотрим фильмы…”

Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Затронула ведущая и певица тему отношений супругов на карантине. Исполнительница поделилась важным правилом, которое помогает избежать серьезных конфликтов.

“У нас есть правило - переждать бурю. То есть выждать время, чтобы не подлить масла в огонь. Когда все успокаиваются, мы потом начинаем обсуждать уже проблему. Но так стараемся все таки в мире”, - улыбается Камалия.

Камалия с дочками на домашнем огороде (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

К слову, исполнительница также рассказала, что на карантине у нее появилось новое увлечение - огород! Который она разбила впервые.

“Я посадила помидоры, перец, клубнику, посеяла укроп и петрушку. Еще подвезли мне черри! Землянику и малину посадили”, - перечисляет Камалия.

А еще не дают заскучать певице и ее семье в период карантина домашние животные. Поклонники исполнительницы были удивлены, узнав о количестве домашних животных. При этом среди любимчиков Камалии даже есть енот полоскун!

“Четверо коней. И четыре собаки босерона, это смесь французской овчарки. Белый дог, которого я когда-то спасла. Он глухой, его усыпить собирались. И я увидела фото в фейсбуке и поняла, что это моя собака. Забрала его двухмесячным, сейчас ему два года и он огромный. Также у меня есть тибетская овчарка из приюта. И маленькие собачки - померанские шпицы. И той-пудель Беатриса, и пудель-шпиц… Два кота! Один мейн-кун огромный и ангорская кошечка. Потом большой белый попугай, шиншилла, бог знает сколько кроликов декоративных, ангорских. Их очень много… Потом рыбки, енот полоскун. И сова! Которую мы нашли выпавшую из гнезда. Мы его выкормили и он живет у нас”, - удивляет перечислением Камалия.

Напомним, ранее Камалия ошеломила признаниями о своих сбывшихся кошмарах.