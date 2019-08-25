"Она у вас красавица": Влад Яма вызвал ажиотаж в сети нежным фото с женой

Уже сегодня, 25 августа на канале 1+1 стартует новый сезон популярного танцевального шоу Танці з зірками. К слову, ранее сообщалось, каких сюрпризов ожидать от нового сезона. Перед первым эфиром волнуются не только участнки, а и звездные судьи - во всяком случае, Влад Яма так точно! Хореограф признался в этом на своей странице в Instagram.

Влад опубликовал нежное фото со своей женой Лилианой, на котором они оба запечатлены в стильных нарядах в светлых тонах. Яма выбрал брюки и пиджак в клетку, а его супруга - брючный комбинезон. В одной руке судья шоу держит блестящий дискобол.

"За статистикою мої фото з дружиною @liliya_yama набирають вдвічі більше лайків ніж сольні. Перевіримо?) А тим часом завтра прем‘єра @tanci1plus1 Хвилююся... " - прокомментировал Влад.

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

Снимок вызвал настоящий ажиотаж среди подписчиков танцора, которые засыпали очаровательную пару комплиментами и отметили, что его жена - настоящая красотка.

У вас нереально красивая жена

Вона у Вас красуня

Вже чекаю ефіру і нових танцювальних шедеврів

Вы очень красивая пара. Счастья и семейного благополучия вам.

По тому что она на столько красива , просто не возможно пройти мимо и не лайкнуть

Вдічі більше лайків тому що ви вдічі гарніші

Ви дуже красива пара

Влад, Лилечка очень очаровательна, вы вместе очень красиво смотритесь, и значит, что вы сделали правильный выбор, обожаю вашу пару

Влад Вы бесподобная пара, любви большой Вам

Красивые

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Наталья Могилевская растрогала сеть нежным фото с экс-партнером по Танцям з зірками Владом Ямой.

Ранее Влад Яма поразил неожиданным перевоплощением - хореограф предстал в виде йога с длинными волосами.