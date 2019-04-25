Оля Полякова восхитила "ногами от ушей" в ультра коротком платье

Оля Полякова умеет приятно удивлять поклонников своими супер яркими выходами. Не стало исключение и появление Королевы ночи в суперфинале шоу "Дивовижні люди" на телеканале "Украина". Отметим, что Полякова – одновременно дна из ведущих и экспертов популярного проекта. Финальный эфир выйдет на экраны уже в эту субботу, 27 апреля, в 21:00.

Для финала Полякова выбрала очень яркий и эффектный образ – как всегда, в своем стиле. Так, перед камерами певица блистала в экстремально коротком платье насыщенного зеленого цвета "под хамелеон", который переливается оттенками синего на свету.

Мало того, что платье длины мини, оно также украшено огромным бантом на тали, а также не менее эффектный длинный шлейф, что придает образу в целом изящности.

Оля Полякова (фото: ТК "Украина")

Однако главная "изюминка" образа – конечно же, длинные и стройные ножки Поляковой. И выбранное платье как нельзя лучше подчеркивает точеную фигуру украинской исполнительницы.

Экстравагантное платье Оля Полякова дополнила классическими лаковыми лодочками черного цвета. Завершили образ певицы серьги в форме бабочек, кольцо с объемным зеленым камнем и голливудская прическа. В таком наряде Оля выглядит празднично и роскошно.

К слову, отметим, что сегодня, 25 апреля, в центре Киева состоялось открытие "звезды" Оли Поляковой на специальной аллее. Это событие певица посетила вместе со своей старшей дочкой – 14-летней Машей. А вот перед камерами певица блистала в уже знакомом платье "хамелеон". Так что на видео его можно рассмотреть более детально.

Соответствующие ролики были опубликованы в twitter-аккаунте блога MyGlamWish.

Напомним, ранее Маша Ефросинина очаровала точеной фигурой в роскошном платье. Телеведущая также показала свой образ для финала проекта "Дивовижні люди". На Ефросининой - вечернее платье синего цвета, усыпанное пайетками.

Также до этого Оля Полякова восхитила сеть роскошной фигурой в "платье-кольчуге".