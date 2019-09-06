Оля Полякова сверкнула упругими ягодицами во время тренировки с фитнес-резинками

Оля Полякова продолжает мотивировать поклонников заниматься спортом. Отметим, что летом певица устроила себе отпуск. Однако из Украины никуда не вылетала, а заряжалась силами в загородном доме. При этом во время отдыха Полякова не забывала следить за формой. Певица регулярно занималась фитнесом со своим персональным тренером. И также спешила показать эти тренировки подписчикам. К примеру, одна из тренировок прошла в бассейне. Певица подчеркнула, что выполнять ее можно в любом водоеме.

Похоже, что Полякова решила продолжить эту полезную традицию. На своей страничке в сети instagram певица показала короткое видео своей очередной тренировки. Проходила она на стадионе “Динамо” в Киеве. Не исключено, к слову, что тренировка прошла для очередной фото- или видеосессии Поляковой.

Певица показала парочку движений для крепких бедер и упругих ягодиц. Кстати, одно из упражнений она выполняет с фитнес-резинкой. А также упражнение с эспандерами - дря рук.

На Поляковой - облегающий спортивный костюм, который подчеркивает ее формы, а также демонстрирует действительно упругие ягодицы 35-летней певицы. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Кстати, во время отпуска Полякова показала видео своей тренировки с фитнес-тренером. Только тогда тренировка проходила не в воде, а на зеленой лужайке. И кстати, для усиления эффекта Полякова использовала “фитнес-снаряд” - эспандер. Певица отметила, что такая нагрузка позволит избавиться от “трясучек” - жировых складках на руках и ногах.

Также ранее Оля Полякова сверкнула пышной грудью на пикантном фото.