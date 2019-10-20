Оля Полякова в откровенном платье с пикантными вырезами сходила на балет

Оля Полякова - известная любительница эпатажа и экстравагантных нарядов. "Королева ночи" регулярно поражает поклонников яркими образами на концертах и во время выходов в свет. Так, на недавний прямой эфир шоу Танцы со звездами 2019 певица пришла в латексе и красной юбке. Даже для похода в оперный театр она выбрала ну очень откровенный наряд!

На своей странице в Instagram Оля поделилась кадрами с мероприятия и рассказала, что побывала на балете, где насладилась выступлением примы-балерины и судьи Танцев со звездами Екатерины Кухар. При этом артистка выбрала для светского выхода откровенное серебристое платье на бретельках с глубоким декольте, а также пикантными вырезами, которые обнажили длинные ноги, часть живота и спины артистки.

Полякова с удовольствием позировала в фойе театра, принимая эффектные позы.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Сходила на балет! Балет есть! Невероятная пластика, за которой каторжный труд, потрясают! Катя @ekaterinakukhar_official ты живая сказочная фея, невероятная и легкая спасибо за приглашение! Это было прекрасно!" - поделилась эмоциями певица.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Мнения фанатов разделились - в комментариях некоторые восхитились красотой и образом артистки, однако другие отметили, что подобный наряд неподобающий для театра.

Это Девушка огонь:)

Багиня

Надо соблюдать рамки приличия , хождения в театр. Оля вы умная женщина это же не концерт Maruv это высокое искусство! Не делайте больше таких ошибок

Оля отношусь со всем уважением, но платье не для театра - это факт

Шикарная

Очень красивая . Но платье совсем не для театра .

А ти Оля, друга казкова фея, клас!!!

Красавица

Олечка - Вы Богиня

Вам очень идёт это платье

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Отметим, что в этом же наряде Оля Полякова сразу после балета отправилась на вечеринку по случаю дня рождения Леси Никитюк, где он смотрелся намного более уместно.

Ранее дерзкую Олю Полякову в корсете и с полуобнаженными красавцами в коже сравнили с эпатажной MARUV.