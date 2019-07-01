Оля Полякова в образе Барби восхитила кокетливым декольте во время съемок Х-Фактора (фото)

Оля Полякова теперь будет часто баловать поклонников новыми яркими образами. Ведь на телеканале "СТБ" стартовали съемки уже 10-го по счету сезона популярного шоу Х-Фактор. А это значит, что с каждым новым выпуском "главная блондинка страны" будет радовать новыми образами. Не стала исключением и съемка первых выпусков Х-Фактора.

Так, на своей instagram-страничке Оля Полякова показала фото в "экстремально" ярком и соблазнительном образе. Певица позирует в облегающем мини-платье кислотно розового оттенка. Платье выгодно выделяет роскошную зону декольте исполнительницы. Платье мало того, что оригинально декорировано тонкими шлейками, на нем также есть кокетливые затяжки.

Еще одна яркая изюминка образа – яркая широкополая шляпка зеленого цвета, с атласными лентами. Волосы певицы выровнены и заплетены в аккуратный хвост.

В мейкапе сделан акцент на розовые губки, а также на глаза с жирными стрелками.

"Добрый вечер, мои дорогие! А как проходит ваш вечер?) #святоХ", - подписала яркое фото Полякова.

Поля Полякова на Х-Факторе (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Кроме того, Полякова также записала короткое видео в эффектном платье. Певица прошлась по улице модельной походной, еще лучше показав детали своего образа. Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового образа:

"Идеальная"

"Это Оля или дочка? Без очков не вижу"

"Ох, какая!"

"Богиня"

"Ты решила как НАСТЯ сфоткаться?"

"Шляпка - огонь!"

"Моя Барби"

Скриншот комментариев: instagram.com/polyakovamusic

Кстати, интересно, что в похожей позе также раньше сфотографировалась Настя Каменских, что и заметили некоторые поклонники Поляковой. Во время презентации 10-го сезона шоу Х-Фактор Каменских появилась в соблазнительном облегающем платье и также показала зону декольте.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, летний суперхит Оли Поляковой восхитил сеть. Оля Полякова выпустила новую песню "Звонила", от которой балдеют слушатели.

Также до этого Оля Полякова поразила дерзким образом на Х-факторе - с короной и в платье-металлик.