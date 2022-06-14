Оля Полякова эмоционально впечатлила жителей Грузии на благотворительном концерте (фото)

Концерт состоялся в "Новом дворце" в Тбилиси. Его организовал грузинский бизнесмен, кинопродюсер и экс-участник проекта "Холостяк" Иракли Макацария вместе со своим фондом Save Ukraine.

В зале, а также на сцене вместе с Олей Поляковой было много детей из семей беженцев. Под песню "Щасливі люди" дети танцевали на сцене с желто-голубыми флагами.

Концерт Оли Поляковой в Грузии

Особенно зрителей Грузии поразила новая, пока неизданная эмоциональная песня Поляковой "Доленька". Она возвращает людей в 24 февраля, когда жизнь украинцев изменилась навсегда.

Со сцены Полякова выразила дань уважения матерям, чьи сыновья добровольно ушли на фронт, воевать за свободу Украины:

"Грузинский народ, испытавший на себе не понаслышке, что такое война, испытывает чувство общности со всеми украинцами, а некоторые из них рискуют своими жизнями, отправляясь в Украину воевать. Для многих грузин эта война является продолжением их собственной борьбы с Россией.

Большая благодарность и низкий поклон матерям, чьи дети боронят украинские земли. С начала войны пролито крови по меньшей мере десяти грузин, сражающихся на стороне Украины. Герои не умирают!" - сказала артистка.

Оля Полякова на концерте в Грузии