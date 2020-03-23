Оля Полякова с дочками показала, как приготовить шоколадные кексы (видео)

Оля Полякова не перестает делиться со своими подписчиками хрониками карантина. Певица, как и многие другие украинские селебритис, осталось на домашней самоизоляции. Вместе со своей звездной мамой на карантине также остаются ее дочки - Маша и Алиса. При этом Полякова подчеркивает, что девочек нужно хоть чем-то занимать. Особенно сложно домашняя изоляция дается 8-летней Алисе. Однако Полякова по максимуму проявляет креативность и материнскую заботу. На прошедших выходных украинская “Королева ночи” баловала девочек домашней выпечкой. Вместе с Машей и Алисой Оля приготовила шоколадные кексы.

При этом Оля не просто похвасталась уже готовым результатом. А показала на видео весь процесс приготовления. Более того, Оля вышла в прямой эфир с подписками.

“Надеюсь, что ваш карантин проходит хорошо. Вы еще не сошли с ума… Говорят, что женщина с четырьмя детьми через неделю карантина придумала вакцину от коронавируса, — шутит Оля. — Я, честно говоря, тоже на пороге открытия этой вакцины. Потому что мы все тут сходим потихоньку с ума. И дабы не сойти, мы решили испечь кексы. Кексы мы будем делать шоколадные, потому что Алиса предложила делать какашные кексы”.

Также Оля в шутку назвала дочек “одичалыми от карантина детьми”.

Далее украинская исполнительница с дочками приступила к готовке.

Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале “Glam Wish”.

Оля Полякова с дочками делится рецептом шоколадных кексов

Чуть позже уже в разделе сториз Оля записала короткое забавное видео с дочкой. Алиса держит в руках большой поднос с теми самыми шоколадными аппетитными кексами, которые помогала готовить маме. Полякова уговаривает девочку посидеть хоть немного смирно и улыбнуться ка на камеру. Однако активная Алиса решила немного побаловаться.

Скриншоты: instagram.com/polyakovamusic

После готовки и насыщенного карантинного дня Полякова решила посвятить немного времени себе. И пригласила в гости массажистку. “Как же я люблю этот карантин. А Ирочка помогает мне его пережить”, — комментирует короткое видео Полякова.

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

Кстати, напомним, что во время карантина Полякова пообещала подписчикам буквально каждый вечер выходить в прямой эфир. Певица читает сказки на ночь своим дочкам и детям своих поклонников. Как отметила ранее Оля, у современных мам порой попросту нет времени на это занятие. Хотя чтение книг с детьми нельзя недооценивать. Этот процесс сближает родителя с ребенков. Также прививает ребенку любовь к чтению, развивает у него фантазию. Кроме того, Оля подчеркивала во время прямых эфиров, что некоторые детские сказки имеют эффект психотерапии.