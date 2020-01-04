Оливье весь доели? Лилия Ребрик очаровала душевным новогодним снимком с мужем

Новогодние праздники Лилия Ребрик проводит в кругу любимой семьи - мужа Андрея Дикого и дочек Дианы и Полины. Телеведущая покорила сеть невероятно теплой и нежной семейной фотооткрыткой, а также похвасталась спортивным достижением - она с детьми побывали на катке и отлично провели время. К слову, умения в фигурном катании семейство демонстрировало в родном городе артистки Черновцах.

Через несколько дней после Нового года Ребрик решила поинтересоваться у поклонников, как они провели праздничную ночь, а заодно поделилась в Instagram душевным снимком с супругом со своего застолья. На фото Лилия и Андрей сидят за уставленном едой праздничным столом, при этом ведущая устало склонила голову на плечо любимого, а тот нежно ее обнимает.

Знаменитость одета в нарядное голубое платье с открытыми плечами, а ее супруг запечатлен в белой рубашке.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ну що, олів’є весь доїли? Розкажіть, як Новий рік зустріли?" - прокомментировала кадр Ребрик.

Пользователи сети принялись активно комментировать милое фото пары, отмечая, что они очень красивые.

Какие же Вы красивые

Дуже гарні

Дуже красиві. Кохання вам великого

С Новым годом!

Вы такие классные

Лiля,яка ви вiдкрита i чарiвна! Щастя вашiй родинi!

Очень красивые

Ще їмо

Гарна пара! Будьте щасливі.

Які ж Ви класні. Обожнюю Вашу Дику сімейку

Очень классные. Без оливье никак

Конечно же с оливье и в семейном кругу

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик покорила эффектным образом в народном стиле и оригинальной вышиванке.