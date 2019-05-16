Ольга Сумская в вышиванке показала украинских звезд в национальных костюмах (фото)

Актриса похвасталась роскошным вышитым платьем из своей коллекции
В четверг, 16 мая, в Украине отмечают национальный праздник - День вышиванки. В Киеве он стартовал с масштабным концертом на Почтовой площади, куда приехало немало звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых оказалась и актриса Ольга Сумская, которая просто обожает традиционную украинскую одежду и может похвастаться огромной коллекцией этнических костюмов. В сториз Instagram она показала свою праздничную вышиванку, а также продемонстрировала, в чем пришли на концерт ее коллеги.
Так, Ольга предпочла коралловое вышитое платье в пол с бирюзовым орнаментом. Она познакомила подписчиков с гостями мероприятия.
Так, киевлян и гостей столицы пришла поздравить украинский дизайнер вышитой одежды Юлия Магдыч, в нарядах которой красуются даже голливудские звезды. Она появилась в оригинальном лавандовом платье-вышиванке с яркими узорами.
Ольга Сумская и дизайнер Юлия Магдыч (фото: instagram.com/olgasumska)
Также не обошла вниманием праздничное действо и Ирина Билык. Она дополнила свой роскошный образ в национальном стиле венком, и на камеру поздравила всех украинцев. Фото в темно-синем вышитом платье на запах с экстремальным декольте звезда похвасталась в Instagram.
Ольга Сумская и Ирина Билык (фото: instagram.com/olgasumska)
Ирина Билык ( фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Среди гостей оказался также певец Дзидзьо, он же Михаил Хома, который надел желтую сорочку-вышиванку с яркими цветами. А вот шоумен дядя Жора Вадим Мичковский отдал предпочтение белоснежной рубашке с узорами в тон.
Ольга Сумская и Дзидзьо (фото: instagram.com/olgasumska)
Дядя Жора (фото: instagram.com/olgasumska)
"День української вишиванки нагадав церемонію Оскара! Вітаю всіх українців зі святом! Дякую Юлії Магдич за запрошення і за мою вишиванку, яка точно передає мій характер!" - подписал Михаил групповой снимок в компании украинских звезд, разместив фото в Instagram.
Дзидзьо с коллегами (фото: instagram.com/dzidzio)
Поздравить украинцев пришла и певица Злата Огневич. Ее белое платье с этническими оригинальными узорами смотрелось просто роскошно.
Злаата Огневич (фото: instagram.com/olgasumska)
В кадре пявилась и нарядная Катя Осадчая в традиционной шляпке. Ее наряд отличался особой оригинальностью.
Катя Осадчая (фото: instagram.com/olgasumska)
Катя Осадчая, Ольга Сумская и судья "Мастер-шеф" Татьяна Литвинова (фото: instagram.com/olgasumska)
А вот певица Alyosha удивила Ольгу Сумскую – она поменяла имидж и стала жгучей брюнекой. Также компанию жене на празднике составил музыкант и лидер группы "Атитіла" Тарас Тополя – он надел голубую вышиванку, щедро декорированную черными вышитыми узорами-оберегами.
Тарас Тополя и Alyosha (фото: instagram.com/olgasumska)
Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Ранее Ольга Сумская восхитила появлением в роскошном платье-вышиванке глубокого синего цвета.
Кстати, Ольга Сумская показала идеальный макияж, который сделала самостоятельно.
К слову, Ольга Сумская продемонстрировала закадровые фото съемок с дочками для известного издания.