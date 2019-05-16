Ольга Сумская в вышиванке показала украинских звезд в национальных костюмах (фото)

В четверг, 16 мая, в Украине отмечают национальный праздник - День вышиванки. В Киеве он стартовал с масштабным концертом на Почтовой площади, куда приехало немало звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых оказалась и актриса Ольга Сумская, которая просто обожает традиционную украинскую одежду и может похвастаться огромной коллекцией этнических костюмов. В сториз Instagram она показала свою праздничную вышиванку, а также продемонстрировала, в чем пришли на концерт ее коллеги.

Так, Ольга предпочла коралловое вышитое платье в пол с бирюзовым орнаментом. Она познакомила подписчиков с гостями мероприятия.

Так, киевлян и гостей столицы пришла поздравить украинский дизайнер вышитой одежды Юлия Магдыч, в нарядах которой красуются даже голливудские звезды. Она появилась в оригинальном лавандовом платье-вышиванке с яркими узорами.

Ольга Сумская и дизайнер Юлия Магдыч (фото: instagram.com/olgasumska)

Также не обошла вниманием праздничное действо и Ирина Билык. Она дополнила свой роскошный образ в национальном стиле венком, и на камеру поздравила всех украинцев. Фото в темно-синем вышитом платье на запах с экстремальным декольте звезда похвасталась в Instagram.

Ольга Сумская и Ирина Билык (фото: instagram.com/olgasumska)

Ирина Билык ( фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Среди гостей оказался также певец Дзидзьо, он же Михаил Хома, который надел желтую сорочку-вышиванку с яркими цветами. А вот шоумен дядя Жора Вадим Мичковский отдал предпочтение белоснежной рубашке с узорами в тон.

Ольга Сумская и Дзидзьо (фото: instagram.com/olgasumska)

Дядя Жора (фото: instagram.com/olgasumska)

"День української вишиванки нагадав церемонію Оскара! Вітаю всіх українців зі святом! Дякую Юлії Магдич за запрошення і за мою вишиванку, яка точно передає мій характер!" - подписал Михаил групповой снимок в компании украинских звезд, разместив фото в Instagram.

Дзидзьо с коллегами (фото: instagram.com/dzidzio)

Поздравить украинцев пришла и певица Злата Огневич. Ее белое платье с этническими оригинальными узорами смотрелось просто роскошно.

Злаата Огневич (фото: instagram.com/olgasumska)

В кадре пявилась и нарядная Катя Осадчая в традиционной шляпке. Ее наряд отличался особой оригинальностью.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/olgasumska)

Катя Осадчая, Ольга Сумская и судья "Мастер-шеф" Татьяна Литвинова (фото: instagram.com/olgasumska)

А вот певица Alyosha удивила Ольгу Сумскую – она поменяла имидж и стала жгучей брюнекой. Также компанию жене на празднике составил музыкант и лидер группы "Атитіла" Тарас Тополя – он надел голубую вышиванку, щедро декорированную черными вышитыми узорами-оберегами.

Тарас Тополя и Alyosha (фото: instagram.com/olgasumska)

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Ранее Ольга Сумская восхитила появлением в роскошном платье-вышиванке глубокого синего цвета.

Кстати, Ольга Сумская показала идеальный макияж, который сделала самостоятельно.

К слову, Ольга Сумская продемонстрировала закадровые фото съемок с дочками для известного издания.