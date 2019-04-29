Ольга Сумская восхитила роскошным платьем-вышиванкой на праздничных семейных фото

В светлый праздник Пасхи, которая в 2019 году выпала на 28 апреля, многие знаменитости по традиции посетили праздничную службу в церкви и освятили паски. В их числе была и одна из самых красивых женщин Украины, знаменитая актриса Ольга Сумская. Семейными снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

Вместе с мужем Виталием Борисюком и младшей дочкой Анной они сходили в храм со своими пасхальными корзинками. Для праздничного выхода Сумская выбрала роскошное белое платье-вышиванку в пол с разрезами по бокам, а на голову повязала платок. Интересно, что дополнила она этот образ белыми кроссовками.

Фото: Ольга Сумская с мужем и дочерью (instagram.com/olgasumska)

Дочь артистки отдала предпочтение белой футболке и черной юбке-плиссе, а сверху набросила джинсовую куртку. Довершили наряд белые кроссовки на высокой подошве.

Фото: Ольга Сумская с мужем и дочерью (instagram.com/olgasumska)

"Прекрасний, світлий день Великодня! Зранку над Києвом люди побачили янгола!Бути добру!" - написала актриса.

Фото: Ольга Сумская с мужем и дочерью (instagram.com/olgasumska)

Пользователи сети поспешили поздравить Ольгу и ее семью с праздником и оставить растроганные отзывы.

"Шикарна пара, родина, Вы Олечка красуня"

"Олічка, Божого благословіння і добра вам і вашій родині і напевно Бог оберігає Україну, якщо послав янгола в небі над столицею, значить все в нашій країні буде добре!"

"Красота и Пасхальное чудо!"

"Олечка, как вам идёт все украинское, наше!"

"Ви така гарнюня, на Вас хочеться дивитися, слухати, милуватися Вами!"

"Очень красивая!!"

"Оля! Ви богиня!"

"Яка ж ви красива жiнка"

"Файна неперевершина красуня!"

"Олю, дуже гарне вбрання, і дуже доречне, чудовий смак! Милуюся Вашими вишиванками, платтями, хустками"

"Воiстину Воскрес!!! Красунi!!! Аня татова копiя"

"Чудова доця!"

"Милуюся Вами, вашим подружжям, вашими доньками"

"Ольга, я Вас люблю. Вы пример для подражания!!! Вы истинно украинская женщина!!!! Спасибо Вам, за любовь к нашей стране"

"Хустка прикрашає жінку..! А така україночка як ви - прикрашає хустку!"

Напомним, ранее Ольга Сумская показала себя в 14 лет. Многие фаны отметили, что на этом снимке она очень похожа на младшую дочь Анну.

Мы также писали, что 52-летняя Ольга Сумская покорила цветущим внешним видом.