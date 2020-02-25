Ольга Сумская прокомментировала появление своей 2-летней внучки на обложке глянца

В сети появилась первая фотография внучки Ольги Сумской – Евы. Дочь актрисы Антонина Паперная вместе с мужем – актером Владимир Яглычем – украсила обложку глянца. Пара впервые показала свою двухлетнюю дочь. Ольга Сумская эксклюзивно для программы «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», прокомментировала эту новость.

На фотографии, которая вызвала фурор в сети, также заметно, что Тоня в положении. Супруги крайне редко рассказывают о личном, но Ольга Сумская признается – решение об обложке Антонина и Владимир принимали самостоятельно.

«Многие известные люди не показывают своих детей, чтобы не навлечь лишних комментариев, тем более в нашей ситуации. По поводу обложки Владимира и Антонины с дочкой – они сами решали», – прокомментировала Ольга Сумская эксклюзивно для «Ранку з Україною».

Фото: Антонина Паперная з мужем Владимиром и дочкой Евой (instagram.com/tonya_papernaya)

Ранее в эфире канала «Украина» народная артистка рассказывала, что дочь постоянно ей звонит и советуется по тому или иному вопросу. А вот кого ждут супруги – мальчика или девочку – пока неизвестно.

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