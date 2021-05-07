Ольга Сумская показала редкие фото со своей свадьбы: 25 лет, как один день

Так, в тот день Ольга была в коротком белом платье, короткой фате и белых туфлях. Поверх платья она надела длинный белый пиджак, а на руки - перчатки.

Ее супруг Виталий позировал в костюме песочного цвета, коричневых туфлях и галстуке золотого оттенка.

Артистка показала их фотосессию на фоне памятника основателям Киева, а также кадры из ЗАГСа.

"25 лет как один день! 6 мая 1996 мы с Виталием сказали друг другу "да"! Как быстро пролетело время... Чувства только укрепились, а воспоминания будоражат душу... Дай Бог сил и вдохновения, любимый, на долгие годы! Люблю! Спасибо за романтичные подарки!" – призналась в своих чувствах Ольга.

Ольга Сумская показала архивные фото со свадьбы с Виталием Борисюком 25 лет назад (фото: instagram.com/olgasumska)

В комментариях пару поздравляют с годовщиной и оставляют теплые пожелания, в том числе и звездные коллеги.

"Гірко молодим! Многая літа!!!" - написал Юрий Горбунов.

"Вітаю, діамантової дати вам!" - желает Александра Кучеренко.

"Так тримати", - Екатерина Бужинская.