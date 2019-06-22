Ольга Сумская показала, как проводила каникулы в детстве: архивные фото

52-летняя украинская актриса Ольга Сумская сейчас много времени посвящает работе и семье. На своей странице в Instagram она вспомнила беззаботные детские годы и порадовала поклонников редкими архивными фото. Артистка показала, как она зачастую проводила летние каникулы.

На черно-белых снимках юная Ольга запечатлена на пляже или же в морских волнах. По словам знаменитости, она часто проводила лето в пионерском лагере на побережье или же у бабушки в селе.

Сумская также посетовала, что сейчас бывает на море намного реже, так на это нет времени.

Фото: Ольга Сумская в детстве (instagram.com/olgasumska)

“В детстве я чаще была на море, чем сейчас. Могла не вылезать из него целый день… Родители отдавали меня в пионерлагерь у Азовского моря в Бердянске, потому что жили мы тогда в Запорожье, а это рядом. Папа и мама на гастролях, а я в лагере или в деревне. Такими обычно были мои летние каникулы… Это сегодня дети отдыхают, где захотят, а тогда было так, как родители скажут и никаких мобилок, писали письма, а я ждала этих писем, как чего-то дорогого в мире. До сих пор их храню… А какими были ваши каникулы, друзья? Интересно, может кто помнит эти пионерские лагеря?, — поделилась воспоминаниями артистка.

Фото: Ольга Сумская в детстве (instagram.com/olgasumska)

Подписчики звезды поспешили поделиться своими воспоминаниями и впечатлениями от таких милых фото.

Клас. А чому у шапочці?

Любимая актриса и просто потрясающе красивая женщина!

Вы класс! И дети были намного дружнее и попроще! Не то что сейчас

Олю Ви дуже гарна Жінка,гордість нашій країні завжди був Вашим прихильником, з роками зовсім не змінюєтесь))

З дитинства явно проявляється талант і ця гарна посмішка))))

Вас легко пізнати. Тоді всі діти відпочивали в таборах. Було цікаво.

Классно! Шикарное время было без телефона и интернета!)

Аналогічно, таке щасливе.було дитинство...у нас....

Чуттєво...Як гарно згадувати приємні миті. ...

І відразу повіяло спогадами...Дивлячись на Ваші фото Олю, багато хто згадав своє дитинство！Ви гарнюня！

И в меня был такой купальник )) И лагерь мой - "Азовец", рядом с рестораном "Бригантина" (так приятно вспоминать и настальгировать...)

Гарненька і мила

Дуже приємні фото. Олю, в мене був такий самий купальник

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

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