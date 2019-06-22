Ольга Сумская показала, как проводила каникулы в детстве: архивные фото

Актриса много времени проводила на море
52-летняя украинская актриса Ольга Сумская сейчас много времени посвящает работе и семье. На своей странице в Instagram она вспомнила беззаботные детские годы и порадовала поклонников редкими архивными фото. Артистка показала, как она зачастую проводила летние каникулы.
На черно-белых снимках юная Ольга запечатлена на пляже или же в морских волнах. По словам знаменитости, она часто проводила лето в пионерском лагере на побережье или же у бабушки в селе.
Сумская также посетовала, что сейчас бывает на море намного реже, так на это нет времени.
Фото: Ольга Сумская в детстве (instagram.com/olgasumska)
“В детстве я чаще была на море, чем сейчас. Могла не вылезать из него целый день… Родители отдавали меня в пионерлагерь у Азовского моря в Бердянске, потому что жили мы тогда в Запорожье, а это рядом. Папа и мама на гастролях, а я в лагере или в деревне. Такими обычно были мои летние каникулы… Это сегодня дети отдыхают, где захотят, а тогда было так, как родители скажут и никаких мобилок, писали письма, а я ждала этих писем, как чего-то дорогого в мире. До сих пор их храню… А какими были ваши каникулы, друзья? Интересно, может кто помнит эти пионерские лагеря?, — поделилась воспоминаниями артистка.
Фото: Ольга Сумская в детстве (instagram.com/olgasumska)
Подписчики звезды поспешили поделиться своими воспоминаниями и впечатлениями от таких милых фото.
Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)
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