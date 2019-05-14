Ольга Сумская похвасталась идеальным макияжем и "новой работой "

Украинская артистка Ольга Сумская не перестает впечатлять многочисленных поклонников своими талантами. Она не только замечательная актриса и ведущая, а также прекрасная хозяйка, которая умеет удивить щедрым столом и разносолами. Кроме того, звезда показала еще одно свое умение – Ольга самостоятельно сделала роскошный макияж для фотосессии, став сама себе гримером. Результатами экспериментов в бьюти-индустрии она похвасталась на странице в Instagram.

Оказалось, что знаменитость приняла участие в фотосете для известного глянцевого журнала Viva! Ольга призналась, что отдает предпочтение работе с профессиональными стилистами, которые умеют идеально подобрать образ и помочь выглядеть сногсшибательно.

"Люблю працювати з профі...Коли для фотосесії стиліст підбирає ретельно всі деталі. Давно не з‘являлась в таких шикарних луках. До речі,цей макіяж я робила сама. Як вам? Мабуть сама вже можу працювати гримером! А може розпочати свою рубрику Сумська-б’юті ?А це ідея! Подумаю", - пообещала актриса.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Она предстала перед поклонниками с броским макияжем с акцентом на глаза. Длинные ресницы, золотистые тени, макияж губ в нюдовых тонах, длинные свисающие серьги с камнями дополнили глянцевый образ дивы.

Поклонников восхитило умение артистки всегда быть на высоте и ее цветущий внешний вид. Они не пожалели комплиментов для своей любимицы.

"Фото просто супер", "Гарно, дуже гарно. Та і взагалі, ви красива, розумна жінка", "Супер. Королева", "Вы можете все! Вы талантливы!", "Ольга, макияж прекрасен! Выгодно подчеркивает Ваши невероятные глаза. Ждем Сумська-б,'юті!", "Браво! Ольга, время вас делает только лучше!", "Какая же вы красивая", - восторгались комментаторы.

В сториз артистка также показала своих двух дочерей-красавиц, которые приняли участие в съемке вместе с мамой. "Лісова мавка" моя доця", - подписала она нежное фото с бекстейджа младшей дочери Анны.

Фото: Ольга Сумская и ее дочки (instagram.com/olgasumska)

Напомним, что Ольга Сумская уже хвасталась закадровыми фото для известного издания. Она показала бекстейдж со съемок, в котрых участвовала вместе с дочками.

Ранее Ольга Сумская восхитила сеть семейными фото с дочками Антониной и Анной и своей мамой Анной Ивановной на День матери.