Ольга Сумская откровенно призналась, за что старшая дочь обижается на нее

Ольга Сумская, которая до этого восхитила сеть семейной фотосессией, в эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказала о своих дочерях. Артистка призналась, почему ее старшая дочь Антонина обижается на нее и как она чувствует себя в роли бабушки.

Для актрисы собрать вместе всех детей достаточно сложно, ведь старшая дочь имеет свою семью, а младшая учится в университете. Поэтому каждая встреча для них особенная.

"Когда мы собираемся вместе, я обнимаю девчонок – мне очень нравится их обнять, расцеловать, потому что мы так редко встречаемся", – рассказала Ольга Сумская в эфире канала "Украина".

И уже сегодня старшая дочь артистки Тоня не хочет повторять маминых ошибок.

"Тонечка росла, ходила в школу, и фактически в течение 10 лет ею занимались мои родители. Она мне уже сегодня говорит: "Мама, вот так как ты вела себя со мной, я со своей дочкой не буду, ведь ты не уделяла много внимания – занималась карьерой", – признается Сумская.

Ольга Сумская с дочкой Антониной (фото: instagram.com/olgasumska)

Поэтому двухлетнюю дочь Еву Тоня нянчит сама. Звездную же бабушку внучка "бабушкой" не называет – зовет Улей, соединив: бабуля и Оля. И действительно – какая из Ольги Сумской бабушка?!

"Сегодня такие бабушки, знаете, они такие гламурные, модные, излучают сексуальность – они современные, такие себе бизнес-леди. Это расцвет для женщины! В 50 женщины рожают, выходят замуж – это уже вторая молодость!", – комментирует Ольга Сумская.

Известная украинская актриса рассказала, о чем мечтает уже не один год.

"Спектакль, где мы сыграем всей семьей – это моя мечта! Мне очень хочется, но, как всех собрать? Конечно, периодически мы делаем предложения Антонине, младшая же еще просто не опытная", – поделилась актриса с журналистами программы "Ранок з Україною".

Но это вопрос времени. Младшая дочь артистки Аня также выбрала актерство и поступила в университет им. Карпенко-Карого. А это уже третье поколение актеров в звездной семье.

Напомним, ранее Сумская откровенно призналась, что ее раздражает в муже. При этом артистка подчеркивает, что Борисюк - прекрасный отец и хозяин.