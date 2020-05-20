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Ольга Фреймут растрогала редким фото дочери и неожиданным личным признанием

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.05.2020 - 15:32
Ольга Фреймут растрогала редким фото дочери и неожиданным личным признанием
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ведущая умилила личным рассказом о дорогом человеке

Ольга Фреймут редко показывает своих детей. Особенно это касается младших сына и дочки – 4-летнего Валерия и 2-летней Евдокии, которой чеез месяц исполниться три года. Недавно мальчик отпраздновал день рождения, а поздравить его пришли тетя и бабушка – мама ведущей. Лица малышей Ольга прячет, и лишь на редких фото они запечатлены со спины или в профиль. Так, она решила сделать исключение и оубликовала красочное фото девочки, сопроводив его трогательной историей.

На фото дочка Ольги позирует в ярком розовом дождевике-пончо рядом с "альпийской горкой", усеянной цветами. Теледива также показала свою коллекцию нежных маленьких букетиков от Евдокии, которые бережно хранит на долгую пам'ять. Она с особым трепетом собирает эти бесценные подарки, чтобы показать их дочери, когда та вырастет.

"Навіть дощ не спинив Євдокію нарвати мені букетик. Я кожен з любов’ю фотографую і зберігаю в окремій колекції телефону. Колись подарую донечці альбом зі світлинами цих квіточок та зілля", - пдписала она нежный и красочный кадр с малышкой.

Ольга Фреймут растрогала редким фото дочери и неожиданным личным признанием

Дочь Ольги Фреймут Евдокия (фото: instagram.com/freimutolia)

Также Ольга поделилась с подписчиками своей трогательной историей из детства. "Я досі пам’ятаю, як пахла матіола на бабусиному балконі, її букети зрізаних троянд - простий подарунок мені серед буднів. Шкода, що немає її поруч. Але так приємно, що можемо оживляти спогади", - рассказала о сокровенном ведущая.

  • Какая милота
  • Будущий флорист
  • Маленький флорист підростає
  • Після дощу все позеленіло буйно,гарно
  • Очень мило и красиво
  • Як це гарно і з великою любов‘ю
  • Як ніжно і мило
  • Чудові
  • Как же это прекрасно
  • Какой весенний пост! Эти, на первый взгляд, простые цветы наделены такой теплотой

Скриншот комментариев

Ранее Ольга Фреймут рассказала о предвзято отношении к себе и призналась, что изменило ее судьбу и жизнь.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины Ольга Фреймут
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