Это очень интимная песня, личная история OLEYNIK, которую он всегда держал под закрытым замком. “Я был на дне, бэйб, но ты мой билет вверх” — самая главная строчка этого трека, отображающая всю глубину отношений Вадима и его девушки Ани. “Хочу чтобы вы почувствовали такие же эмоции и говорили самые приятные слова своим любимым каждое утро”, — об этом артист написал в своем инстаграм.

Урбанистический стиль, в котором сейчас работает исполнитель, также присутствует в образах и самом видео. Съемки проходили на действующем асфальтобетонном заводе. Герои клипа работали на высоте более четырех метров без страховки.

“Учитывая то, что Вадим изменил музыкальный стиль, в котором работает, я поняла, что нужно кардинально меняться и в визуальном сопровождении. Таким образом из «воздушных замков» мы перенеслись в пыльный урбан. Изменения произошли и в стиле одежды - пришлось забыть о влитых костюмах. Мы задумывали большее количество локаций. Но так как снимали с естественным освещением, то были зависимы от солнца, которое беспощадно быстро передвигалось и сокращало нам время на остальные локации”, — рассказала режиссер.

OLEYNIK показал свою девушку в новом клипе "Падаю вверх"

“Каждый раз, когда я понимаю, что есть нюансы, на которые актеры в кадре могут попросту не согласиться, я придумываю запасной план. В этот раз ребята сразу согласились подняться и пройтись под потолком завода по узкому парапету, также как и с радостью раскачивались на подвесной платформе. Я люблю, когда люди готовы делать что-угодно ради крутой съемки. Плюс ко всему с Вадимом работается очень легко! Когда артист знает, что он может довериться режиссеру, его вкусу и в результате все получится классно и именно так как он хочет — легко и самому режиссеру”, — добавила Даша Ши.

OLEYNIK с девушкой Аней

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