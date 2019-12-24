Олег Винник пройдет детектор лжи, чтобы узнать о своем влиянии на судьбы женщин

Олег Винник (фото: СТБ)

Поклонница Олега Винника рассказала удивительную историю "пророчества" от кумира

В эксклюзивном новогоднем выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина" 27 декабря в 19:50, раскроются неизвестные подробности жизни певца Олега Винника, который устроил настоящий концерт в финале шоу Х-фактор. В студии появятся люди, чьи жизни он изменил навсегда, раскроются подробности его биографии, и какое магическое свойство имеют поцелуи артиста.

Накануне Нового Года в студии "Говорить Україна" раскроются тайны жизни певца, который собирает стадионы. В выпуске "Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор" станут известны не только факты звездной биографии, но и его сказочное влияние на жизнь своих поклонниц.

"Олег Винник может помочь, ведь среди поклонниц есть поверье, что если он поцелует в щечку, то женщина обязательного выйдет замуж", - рассказала в студии героиня, мечтающая найти супруга.

Журналисты программы разыскали девушку, жизнь которой действительно изменилось после поцелуя Олега Винника.

"Олег поцеловал меня на съемочной площадке проекта, в котором я работала. Эту идею мне предложили коллеги. В одном шоу, где был задействован Винник, девушки знали, если он поцелует, то скоро позовут замуж. Я в это не верила, но попробовала. В конце рабочего дня, Олег говорит: «Где та девушка, которая хочет выйти замуж?». Я подошла, скромно подставила щечку, а он говорит: «Нет, надо в губы» Поцеловал - забыла. Но позже я приняла решение, что ухожу с работы, где много проводила времени. Зарегистрировалась на сайте знакомств и познакомилась в первые минуты со своим будущим супругом", - говорит Лилия на канале "Украина".

Супруг девушки теперь называет Олега сватом, и когда на корпоративе слышит песню Винника, всем говорит: "Он познакомил меня с супругой".

"Все смеялись над этой истории, но когда я вышла замуж и родила дочь в день рождения Олега Винника, я задумались, действительно ли это работает? Ведь наша дочь должна была появиться раньше, и решила немного подождать", - рассказала героиня.

В студии "Говорить Україна" Олег Винник впервые пройдет детектор лжи, станет известно, как артисту удается изменять судьбы, и какие тайны из жизни певца раскроют его друзья впервые на телевидении.

Напомним, ранее Винник рассказал о гонораре и райдере в новогоднюю ночь.