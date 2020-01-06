Олег Винник и Александр Пономарев записали колядку к Рождеству

Александр Пономарев, Олег Винник, который удивил поклонников на Новый год 2020, и его бек-вокалистка Таюне поздравили страну с Рождеством Христовым совместным исполнением знаменитой колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю!». Черно-белое видео появилось на YouTube-канале Александра в рамках проекта «Пономарьов лайф студіо», где каждая песня записывается с одного дубля и исключительно вживую.

Артистов связывает давняя дружба, поэтому первым реализовать свой творческий замысел Пономарев пригласил именно Винника. Мужской дуэт чарующим народным голосом разбавила Таюне. Поскольку идея коллаборации возникла накануне праздников, решено было подарить украинцам именно колядку. А черно-белый формат ролика выбран для того, чтобы зритель смог сконцентрироваться на главном и не отвлекаться на внешние элементы.

Александр Пономарев, Олег Винник, Таюне: Добрий вечір тобі, пане господарю

Однако, на этом сюрпризы от артистов не заканчиваются. В скором времени тандем Винник-Пономарев обещает удивить поклонников новым видео, в котором музыканты исполнят песни друг друга.

Напомним, ранее Олег Винник высказался о личном и ответил на неудобные вопросы.