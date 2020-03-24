С окровавленным человеком и отрезанными конечностями: согласятся ли «пацанки» на отвратительные вещи ради других?

Ученицы Школы леди уже привыкли, что самые жесткие испытания у них проводит заместитель директора Екатерина Виноградова. Поэтому примерно понимали, чего ожидать, встретившись с ней вечером в заброшенном здании.

– Когда девушки увидели меня без других преподавателей, то уже знали: сейчас будет плохо, – говорит Екатерина. Придется либо с пешеходного моста прыгать, либо переправляться через болото. Но на этот раз было еще хуже.

Девушкам предложили невероятную возможность – осуществить либо свое, либо заветное желание своей одноклассницы. Но для этого им нужно было пойти на отвратительные вещи: съесть таракана или позволить бросить себе за шиворот опарышей. И все это в интерьере, которому позавидовал бы любой режиссер фильма ужасов.

– Мы хотели увидеть, смогут ли ученицы пересилить себя и свои страхи, – объясняет заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова. – Проявит ли кто-то из них доброту и будет ли готов съесть таракана ради мечты другого.

«Пацанки» загадали совершенно разные желания – от встречи со своим парнем и объятий с пингвином до музыкальной карьеры и даже возвращения Евгении Мазур.

– Я поняла, что это мой шанс пожелать что-то действительно существенное, – делится Катя Большакова, которая в Школе леди совсем недавно. – Поэтому и захотела, чтобы вернулась Женя #Батюшка. Ведь ей реально нужен этот проект.

– Я считаю, что такой благородство здесь ни к чему, – возмущается Вика #Боксерша Алехина. – Ведь сегодня ты вернешь в Школу леди Женю, а завтра можешь потерять свое место.

В результате не все участницы «Від пацанки до панянки» захотели идти на «жертвы» ради кого-то.

– Я выбрала желание Алины #Двезвезды, которая хотела встретиться с любимым, – рассказывает участница реалити Нового канала, Юлия #Бандитки Чигринец. – Потому что у других были материальные мечты, а у нее – нет. Но я подвела команду. Не смогла съесть таракана. Он был таким страшным, как мой дед.

Какие еще испытания подготовили ученицам Школы леди? Смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале!