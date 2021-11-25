Океан Ельзи объявили первую дату стадионного тура: когда и где будет петь Вакарчук и Ко

Что известно о мировом туре ОЭ

В течение последнего года Океан Ельзи работает в студии над новым девятым альбомом, название которого пока не разглашается.

Зато известно, что его выпуск запланирован весной 2022 года.

В поддержку альбома "океаны" планируют большой мировой концертный тур, который продлится два года и охватит несколько континентов нашей планеты.

Но первыми новые песни и любимые хиты услышат, конечно, стадионы Украины уже в следующем году.

Первой объявленной датой стало выступление на столичном НСК "Олимпийский" 25 июня 2022 года.

Другие города страны и даты концертов будут объявлены позже.

В команде ОЭ называют эту новость "возвращением музыки мечты, любви и победы", а также "саундтреком жизни миллионов украинцев последних 20 лет".

Какие новые песни будут сыграны на концерте

Кроме старых хитов ОЭ в Киеве сыграют и свои новые песни.

Скорее всего, большинство из них и попадут в том числе и в новый альбом музыкантов, о котором мы писали выше.

Например, вероятно, киевляне и гости города на "Олимпийском" насладятся живым исполнением композиции "Місто весни". Наверное, на шоу она прозвучит в дуэте с Один в каное.

Среди гостей концерта также следует ожидать других популярных украинских звезд, в частности, KALUSH и alyona alyona, с которыми ОЭ записали фиты.

Вот песня с KALUSH:

А это – общий хит с alyona alyona:

Сколько стоят билеты на концерт ОЭ в Киеве

Билеты на грандиозное музыкальное действо уже в продаже. Их можно приобрести на сайтах билетных операторов Украины (например, kasa.in.ua).

Цены на концерт стартуют от 350 гривен (места на втором ярусе трибун стадиона).

За самые дорогие билеты придется выложить 4 500 гривен. Это тоже – трибуна, но гораздо ближе к кумирам.

Приобрести места в корпоративной ложе (скай-боксе) невозможно. По крайней мере, пока.

Самый оптимальный вариант, который можно выбрать, это, наверное, одна из трех фан-зон. Цены на билеты туда: 550 гривен (третья "фанка"), 750 гривен (вторая), 975 гривен (первая).

Добавим, что оформить и оплатить заказ можно разными способами, в частности:

оплатить банковской картой и получить e-ticket на свой e-mail

воспользоваться курьерской доставкой или услугами "Новой почты" и оплатить стоимость билета при получении

забронировать билет и оплатить наличными в офлайн-кассе.

Афиша концерта ОЭ в Киеве