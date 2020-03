Оказалось целым приключением: Холостяк 9 с невестой пытаются вернуться в Украину из США из-за коронавируса

Главный герой 9 сезона шоу Холостяк Никита Добрынин и победительница проекта, а ныне уже его невеста Дария Квиткова некоторое время назад улетели в США, где начали учиться в языковой школе в Майами. Пара планировала оставаться там до 22 марта и сначала не собиралась возвращаться, даже когда эпидемия коронавируса набрала обороты - так, Даша писала, что в городе нет никакой паники и все работает как обычно. Однако немного позже они все же передумали и решили вернуться в Украину - однако столкнулись с трудностями.

Об этом рассказал Добрынин на своей странице в Instagram. Сначала он опубликовал атмосферное фото с любимой из флоридского океанариума и поведал о принятом ими решении.

"Мы— будущая семья. И решения принимаем вместе. Решили в это время быть дома, с родными. И уже сегодня вечером будем пробовать вернуться в Украину.

Пожелайте удачи. Самое важное, что сейчас можно сделать— меньше поддаваться панике и меньше смотреть новости. Нужно фильтровать информацию, стоит изучать факты и советы врачей. Это полезно. Берегите своё здоровье, не только физическое, но и ментальное(то о чем вы думаете, что смотрите). Про это нам в школе не рассказывали", - поделился экс-Холостяк.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

А позже мужчина признался, что это оказалось не так уж просто сделать - а вернее, очень сложно.

"Мы возвращаемся домой из Майами. Были здесь на учебе, которая должна была продлиться до 22 марта. Но из-за эпидемии в Украине начался карантин. Поначалу мы решили остаться в Америке. Хотя всем и дали три дня, чтоб вернуться домой. Не понятно, когда с такими успехами мы могли бы увидеть родных и решили лететь назад. Это оказалось целым приключением. Мы связывались с Embassy of Ukraine in the USA (ребята реагируют быстро, составляют списки, тех, кто как и мы застрял на пути домой. Затем мы пытались зарегистрироваться в онлайн системе «друг», где собирают такие случаи, чтоб помогать нашим. Но система быстро «легла». Только друзья чудом помогли найти билеты. За эти два дня поисков билетов в Майами начали отменять концерты, закрывать примерочные комнаты в магазинах, а теперь не пускают во все крупные магазины техники(в тч apple store). Но при этом именно в Майами паники в магазинах нет, продуктов на прилавках полно. Но антисептиков и масок, как нам сказали в аптеке, вы нигде во всей Америке не найдёте. Мы не паникуем. Нужно следить за здоровьем и гигиеной. Новости тебе не помогут. Не помогут крики и мысли про апокалипсис", - рассказал об их приключениях Никита.

Фото: Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

Не упустил он и случая пошутить.



"Теперь часть для любителей мирового заговора. От таксистов, местных жителей мы услышали десятки версий о причинах и целях происходящего.

Вот наш топ-3 мифов:

-Китай хочет убить Трампа, вот и решил повалить экономику и убить президента.

-Ничего на самом деле не происходит, это все только на телеэкране.

-У самого Трампа уже нашли вирус.

Как оно на самом деле только время покажет. Запасаемся попкорном, спиртом, едой и наблюдаем", - написал шоумен.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Судя по видео, выложенным в сториз Никиты и Даши, им все же удалось улететь.

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин и его невеста посмотрели на Рио-де-Жанейро с высоты птичьего полета во время отдыха в Бразилии.