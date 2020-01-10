Огонь! Обольстительная Леся Никитюк подразнила пикантным кадром топлесс на Бали

Леся Никитюк провела рождественские каникулы в кругу семьи. Дело в том, что как раз на Рождество у бабушки звезды выпадает день рождения. В этом году женщине исполнилось 85 лет! За столом собралась вся огромная семья, а Леся открыла семейный фотоальбом и показала свои фото в юности. Но, похоже, Леди Ле не на шутку заскучала по путешествиям в теплые страны, тем более практически все ее коллеги отправились "зимовать" на райские острова и курорты. Она опубликовала пикантное прошлогоднее фото с острова Бали.

На соблазнительном снимке Леся стоит к камере спиной по пояс в прозрачной лазурной воде. На ведущей нет верха от купальника, она подняла руку со шляпой и будто прикрыла им ею солнце.

"Так все... Я заслужила.... Заслужила виставити цю фотку з минулого року"- с юмором пидписала откровенный снимок шоувумен.

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В Instastories Леся не удержалась и поделилась своими эмоциями, а заодно и планами.

"Ребятки, привет! Ну как вы? Кто-то решился и не поехал в этом году на Бали? Все поехали на Бали, а я сижу дома, смотрю фильмы, заказала себе фрукты. Нет, ну сорвались в один момент, полетели все на Бали. Я не понимаю, что там делать? Там даже питахайя не созрела! Я смотрю фотки из разных стран и думаю: куда бы еще полететь. Сейчас напишу список стран и туда полечу!" - заявила она.

"Пойти себе, что ль выставить", - отреагировала на пост ведущей певица Даша Астафьева. "Давай флеш-моб #оставшиеся", – предложила Леся.

Скриншот комментариев

Остальные подписчики теледивы также не удержались от комментариев. Многие из них предложили Леди Ле повторить прекрасный опыт и отправиться по примеру коллег на экзотический курорт вновь.

Гарне фото!

Богиня

Самая красивая, супер!

Яка краса, і ти Леся теж

Ти супер Леся

Огонь!

Круто!

Красота! Огонь!

Сказка

Срочно нужно повторить

Леся, ты красоткаї

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк в оригинальном пиджаке на голое тело вдохновила речью о чудесах родной Украины.