Огонь! Леся Никитюк в прозрачном платье максимально оголила бесконечные ножки

Леся Никитюк радует поклонников жизнерадостностью, позитивом и фирменным искрометным юмором, а также показвает свои "образы дня", демонстрируя наряды из личного гардероба. Кроме того, Леся вернулась к работе и активным съемкам после карантина и теперь с удовольствим делится кадрами своих луков, в которых поклонники скоро увидят ее на экране. Леди Ле решила пустить подписчиков за кулисы фотосета и показать бэкстейдж с фотосессии со своим коллегой и со-ведущим игрового шоу "Хто зверху?" Сергеем Притулой. Она покрасовалась в кадре в воздушном прозрачном черном платье в белый крупный горошек.

Задорная Леся с удовольствем позирует пеед объективом фотографа, играя с летящей невесомой юбкой своего оригинального платья. Она дополнила образ летними ботильонами с открытым носком. Так, она напоминила, что в ночь с 6 на 7 июня в Украине праздновали Ивана Купала, по такому случаю ведущая решила поздравить всех Ивановных и Ивановичей, сделав это весьма оригинально.

"Так як свята День Лесі нема...Ивановна ждет поздравлений! Всіх Іванів зі святом - папуля люблю", - оставила она подпись под кадрами студийного фотосета.

Леся покрасовалась в воздушном платье во время очередного фотосета в студии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Образ ведущий оценили Лилия Подкопаева и Даша Астафьева. "Леди Дот", - прокомментировала певица, обыграв таким образом принт наряда polka dot.

Сукня бомба, як і Леся

Какой образ, бомба!

Огонь

Круто!

Іванівна, зі святом. Ти супер

Всегда яркая,красивая

Шикарна

Найкраща ведуча. Леся ви, супер

Така стильна

Ви як завжди неперевершена

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк показала свою захватывающую прогулку на гидроцикле по Днепру.