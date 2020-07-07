ru
ua

Огонь! Леся Никитюк в прозрачном платье максимально оголила бесконечные ножки

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Ведущая устроила рабочий фотосет в летнем образе

Леся Никитюк радует поклонников жизнерадостностью, позитивом и фирменным искрометным юмором, а также показвает свои "образы дня", демонстрируя наряды из личного гардероба. Кроме того, Леся вернулась к работе и активным съемкам после карантина и теперь с удовольствим делится кадрами своих луков, в которых поклонники скоро увидят ее на экране. Леди Ле решила пустить подписчиков за кулисы фотосета и показать бэкстейдж с фотосессии со своим коллегой и со-ведущим игрового шоу "Хто зверху?" Сергеем Притулой. Она покрасовалась в кадре в воздушном прозрачном черном платье в белый крупный горошек.

Задорная Леся с удовольствем позирует пеед объективом фотографа, играя с летящей невесомой юбкой своего оригинального платья. Она дополнила образ летними ботильонами с открытым носком. Так, она напоминила, что в ночь с 6 на 7 июня в Украине праздновали Ивана Купала, по такому случаю ведущая решила поздравить всех Ивановных и Ивановичей, сделав это весьма оригинально.

"Так як свята День Лесі нема...Ивановна ждет поздравлений! Всіх Іванів зі святом - папуля люблю", - оставила она подпись под кадрами студийного фотосета.

Леся покрасовалась в воздушном платье во время очередного фотосета в студии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Образ ведущий оценили Лилия Подкопаева и Даша Астафьева. "Леди Дот", - прокомментировала певица, обыграв таким образом принт наряда polka dot.

  • Сукня бомба, як і Леся
  • Какой образ, бомба!
  • Огонь
  • Круто!
  • Іванівна, зі святом. Ти супер
  • Всегда яркая,красивая
  • Шикарна
  • Найкраща ведуча. Леся ви, супер
  • Така стильна
  • Ви як завжди неперевершена

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк показала свою захватывающую прогулку на гидроцикле по Днепру.

Автор: Lite

► Белки, жиры и углеводы: диетолог назвала главные источники и сочетание для худеющих ► Осторожно, горячо: победительница Холостяк-10 засветила роскошную фигуру в бикини
Читать все новости