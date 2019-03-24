В одном полотенце: Лобода вызвала фурор в сети пикантным фото

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица поделилась горячим снимком из душа

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно завершила масштабный тур по Америке, не дает скучать своим поклонникам. На днях артистка ослепила фанов ярким образом в блестящем мини-платье и ботфортах с одного из концертов, а теперь решила продемонстрировать свои прелести на очень откровенном фото.

Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она будто бы только вышла из душа. Светлана полностью обнажена, а свое роскошное тело прикрыла одним лишь белым полотенцем, которое придерживает руками на пышной груди. Волосы она собрала в растрепанный пучок.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Пикантный снимок вызвал настоящий фурор среди подписчиков Лободы. Некоторые мужчины в шутку умоляют ее сбросить полотенце, многие восхищаются фигурой певицы и называют ее горячей женщиной.

"Уф...жарко...так жарко..."

"Какая таинственная"

"QUEEN! нереальная"

"Ах какая женщина, какая женщина"

"Ну идеальная, боже"

"Просто ноу комментс, ибо челюсть отвисла"

"Сними полотенце сладкая Лобода)))"

"Слишком красивая"

"Просто ну как можно быть такой идеальной?!"

"С легким паром Светлана Сергевна"

"На Лоуренс чем-то похожа"

"Самая горячая женщина"

"Божественная и нежная"

Напомним, ранее Светлана Лобода заворожила причудливым образом в разноцветном брючном комбинезоне с глубоким вырезом.

Мы также писали, что по приезду в Майами, откуда стартовал ее тур, Светлана Лобода продемонстрировала спортивную фигуру в белоснежном образе в стиле кэжуал.