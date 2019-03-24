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В одном полотенце: Лобода вызвала фурор в сети пикантным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.03.2019 - 14:56
В одном полотенце: Лобода вызвала фурор в сети пикантным фото
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица поделилась горячим снимком из душа

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно завершила масштабный тур по Америке, не дает скучать своим поклонникам. На днях артистка ослепила фанов ярким образом в блестящем мини-платье и ботфортах с одного из концертов, а теперь решила продемонстрировать свои прелести на очень откровенном фото.

Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она будто бы только вышла из душа. Светлана полностью обнажена, а свое роскошное тело прикрыла одним лишь белым полотенцем, которое придерживает руками на пышной груди. Волосы она собрала в растрепанный пучок.

В одном полотенце: Лобода вызвала фурор в сети пикантным фото

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Пикантный снимок вызвал настоящий фурор среди подписчиков Лободы. Некоторые мужчины в шутку умоляют ее сбросить полотенце, многие восхищаются фигурой певицы и называют ее горячей женщиной.

  • "Уф...жарко...так жарко..."
  • "Какая таинственная"
  • "QUEEN! нереальная"
  • "Ах какая женщина, какая женщина"
  • "Ну идеальная, боже"
  • "Просто ноу комментс, ибо челюсть отвисла"
  • "Сними полотенце сладкая Лобода)))"
  • "Слишком красивая"
  • "Просто ну как можно быть такой идеальной?!"
  • "С легким паром Светлана Сергевна"
  • "На Лоуренс чем-то похожа"
  • "Самая горячая женщина"
  • "Божественная и нежная"

Напомним, ранее Светлана Лобода заворожила причудливым образом в разноцветном брючном комбинезоне с глубоким вырезом.

Мы также писали, что по приезду в Майами, откуда стартовал ее тур, Светлана Лобода продемонстрировала спортивную фигуру в белоснежном образе в стиле кэжуал

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